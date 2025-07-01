Канадцы массово скупают флаги в знак протеста против угроз США

Накануне Дня Канады по всей стране наблюдается настоящий бум продаж национальных флагов . По данным производителей и продавцов, спрос на символику резко вырос после заявлений президента США Дональда Трампа о возможном присоединении Канады и введения торговых пошлин.

Рекордные продажи и работа на пределе

Компания Flags Unlimited в Барри, Онтарио, крупнейший производитель флагов в стране, сообщает о росте продаж флагов на 75% по сравнению с прошлым годом, а флагштоков — на 35%. Чтобы справиться с наплывом заказов, компания удвоила штат и работает по 19 часов в сутки.

«Это беспрецедентно, — говорит совладелец компании Брайан Нэйш. — Люди вешают флаги повсюду: на дома, дачи, здания, бизнесы, лодки. Это что-то новое. “Трамповский буст” пробудил скрытое чувство патриотизма, которое всегда было у канадцев, но требовало внешнего толчка, чтобы проявиться. Приятно, что есть повод для объединения».

Патриотизм как протест

В феврале Трамп начал открыто обсуждать идею превращения Канады в 51-й штат США и объявил о торговых пошлинах. В ответ бывшие премьер-министры Канады призвали граждан поднять флаги в честь Дня флага 15 февраля.

В Flag Shop Victoria (Британская Колумбия) продажи флагов выросли на 120% только в феврале, а затем продолжали расти примерно на 25% каждый месяц. В Flag Emporium в Дартмуте (Новая Шотландия) продажи коммерческих флагштоков удвоились.

«Это потрясающе видеть, как страна объединяется и не только поднимает флаг, но и стоит за ним, — говорит владелец магазина Брюс Кларк. — Красный и белый — в нашей крови».

Флаг как символ единства

В магазине New Century Flags (Лондон, Онтарио) продажи канадских флагов выросли примерно на 1000%. «Многие теперь поднимают флаг в знак протеста против этой чепухи про 51-й штат, — говорит владелица Джуди Спунер. — Устанавливают кронштейны для флагштоков на дома, заборы, террасы, и даже продажи стационарных флагштоков взлетели».

В The Flag Store (Барри и Торнтон, Онтарио) продажи флагов выросли на 40%, а флагштоков — на 45%. «В этом году всё по-другому. Патриотизм очень силён. Мы не станем 51-м штатом и готовы объединиться, чтобы показать, насколько мы гордимся нашей страной», — говорит генеральный директор Сесилия Бёрк.

Вернуть флагу прежний смысл

Многие покупатели отмечают, что рады снова поднимать канадский флаг, не ассоциируя его с протестами «Свободного конвоя» 2022 года. «В магазине часто говорят: “Слава богу, мы вернули себе флаг”. После событий 2022 года многие патриоты не хотели поднимать флаг, чтобы не ассоциироваться с той кампанией. Сейчас всё по-другому — флаг объединяет, а не разделяет», — говорит Нэйш.

Редкое явление для Канады

Раймонд Блейк, профессор истории Университета Реджайны, отмечает, что такой всплеск открытого патриотизма — редкость для Канады и сравним только с празднованием столетия страны в 1967 году или окончанием Второй мировой войны.

«Флаг — это сигнал для других, особенно для США: мы сильны и готовы защищать свою независимость, — говорит Блейк. — Это предупреждение: мы свободны и хотим, чтобы Трамп прекратил свои выходки».

По его словам, канадцы всегда испытывали гордость за свою страну, но выражали её сдержанно. В последние полгода патриотизм стал бурным и громким — и это очень необычно для Канады.

Заключение

Всплеск патриотизма и рекордные продажи флагов — это ответ канадцев на внешние угрозы и попытка напомнить миру о своей независимости и единстве. В этом году День Канады обещает стать самым ярким и гордым за многие годы.

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