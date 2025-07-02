Канада официально вошла в клуб стран-экспортеров сжиженного природного газа (СПГ)

Первый танкер с канадским СПГ отправился из терминала LNG Canada на тихоокеанском побережье, из Китимата (Британская Колумбия), в Инчхон, Южная Корея. Судно GasLog Glasgow, способное перевозить до 90 млн кубометров газа в виде СПГ, планирует прибыть в Корею 20 июля.

LNG Canada — первый и пока единственный крупный СПГ-проект в Канаде, строительство которого заняло годы и сопровождалось протестами и сложностями при прокладке магистрального газопровода Coastal GasLink. Проект реализован консорциумом во главе с Shell (40%), а также с участием Petronas (25%), PetroChina (15%), Mitsubishi Corporation (15%) и Korea Gas Corporation (5%).

Мощность первой очереди завода составляет 14 млн тонн СПГ в год (более 19 млрд кубометров), а в случае реализации второй очереди мощность может быть удвоена до 28 млн тонн. Каждый участник консорциума обеспечивает поставку газа и самостоятельно занимается маркетингом своей доли продукции.

Премьер-министр Канады Марк Карни отметил, что с первой поставкой СПГ в Азию страна не только диверсифицирует экспорт и укрепляет связи с надёжными партнёрами, но и способствует сокращению глобальных выбросов, реализуя проект в партнёрстве с коренными народами.

Строительство LNG Canada стало крупнейшим индустриальным проектом в истории Британской Колумбии, в нём приняли участие более 50 тысяч канадцев, а объём контрактов с местными и коренными компаниями превысил 5,8 млрд канадских долларов.

Канадский СПГ, по расчётам, будет идти до Азии примерно за 10 дней — это почти вдвое быстрее, чем из Мексиканского залива США, что делает проект конкурентоспособным на рынке.

Запуск LNG Canada — важный шаг для энергетической независимости и экономической диверсификации страны, а также вклад в глобальный энергетический переход, поскольку СПГ рассматривается как более экологичная альтернатива углю для выработки электроэнергии.

Таким образом, Канада впервые в истории начала экспортировать СПГ на мировой рынок, и это событие может стать поворотным моментом для всей североамериканской энергетики.

Подписывайтесь на наши YouTube и Telegram-каналы , чтобы всегда оставаться в курсе событий.