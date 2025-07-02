Компания B2Gold объявила о производстве первого золота на золоторудном проекте Goose в Нунавуте

Это стало важной вехой для первого канадского актива компании и четвертого действующего рудника в её портфеле.

Ключевые факты:

Первая руда была загружена на фабрику Goose 24 июня 2025 года, переработка началась на 50% проектной мощности — это соответствует стратегии постепенного выхода на полную производительность.

была загружена на фабрику Goose 24 июня 2025 года, переработка началась на 50% проектной мощности — это соответствует стратегии постепенного выхода на полную производительность. В третьем квартале 2025 года компания планирует довести переработку до 100% мощности, интегрировать дополнительные генераторы и оптимизировать все технологические цепочки.

компания планирует довести переработку до 100% мощности, интегрировать дополнительные генераторы и оптимизировать все технологические цепочки. Прогноз на 2025 год : добыча на Goose составит 120–150 тыс. унций золота (3,7–4,7 тонны).

: добыча на Goose составит 120–150 тыс. унций золота (3,7–4,7 тонны). В первые шесть полных лет работы (2026–2031) среднегодовое производство на Goose ожидается на уровне около 300 тыс. унций золота.

Консолидированный прогноз по всей группе B2Gold на 2025 год — 970–1 075 тыс. унций золота.

по всей группе B2Gold на 2025 год — 970–1 075 тыс. унций золота. Проект реализован в рамках сотрудничества с ассоциацией инуитов Китикмеот (Kitikmeot Inuit Association), которая сыграла ключевую роль в развитии рудника.

Значимость для компании:

Президент и CEO B2Gold Клайв Джонсон отметил, что запуск Goose — важный этап в истории компании, который диверсифицирует портфель B2Gold и укрепляет её позиции в низкорискованных юрисдикциях. Это первый канадский актив компании, приобретённый в 2023 году вместе с проектом Back River.

О компании:

B2Gold — международная золотодобывающая компания с головным офисом в Ванкувере, основанная в 2007 году. Помимо Goose, компания владеет и управляет рудниками на Филиппинах, в Намибии и Мали, а также ведёт геологоразведку в Намибии, Буркина-Фасо, Колумбии и других странах.

Планы на будущее:

Компания продолжает инвестировать в геологоразведку, в том числе в районе Back River, где сохраняется значительный потенциал для увеличения ресурсов и дальнейшего развития.

Таким образом, запуск Goose знаменует начало новой главы для B2Gold в Канаде и открывает перспективы для устойчивого роста добычи золота в регионе.

Подписывайтесь на наши YouTube и Telegram-каналы , чтобы всегда оставаться в курсе событий.