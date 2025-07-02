Компания Nintendo официально объявила о повышении цен на свою продукцию в Канаде

Подорожание затронет все модели оригинальной Nintendo Switch (включая Switch, Switch OLED и Switch Lite), а также физические и цифровые игры, аксессуары, фигурки amiibo и подписку Nintendo Switch Online. Изменения не коснутся недавно вышедшей Nintendo Switch 2 и её линейки продуктов.

Причины повышения цен

В заявлении Nintendo говорится, что пересмотр цен связан с «рыночными условиями», однако конкретные причины не раскрываются. Аналитики и представители индустрии указывают, что на ситуацию повлияли новые торговые пошлины между США и Канадой, введённые после обострения торговых отношений при администрации президента США Дональда Трампа. Эти пошлины уже привели к росту цен на игровые консоли и аксессуары по всему миру.

Что подорожает и когда

Повышение затронет все версии оригинальной Switch, игры, аксессуары, amiibo и подписку Nintendo Switch Online.

Новые цены вступят в силу с 1 августа 2025 года и будут опубликованы на официальном сайте Nintendo Канада.

Уже известны новые тарифы на подписку Nintendo Switch Online: индивидуальная подписка на 12 месяцев подорожает с $24,99 до $29,99, семейная — с $44,99 до $49,99, а расширенный пакет (Expansion Pack) — с $63,99 до $69,99 (индивидуальная) и с $99,99 до $109,99 (семейная), что означает рост до 20%.

Контекст и последствия

Nintendo не уточняет, насколько именно вырастут цены на консоли и игры, однако эксперты ожидают увеличение на 5–10%1. Подорожание не затронет Switch 2 и продукты для новой консоли.

Ранее Nintendo уже откладывала предзаказы на Switch 2 в США и Канаде из-за неопределённости с пошлинами, а также сталкивалась с трудностями в дистрибуции из-за споров с Amazon по поводу серых продаж.

Реакция рынка

Похожий рост цен уже объявили Microsoft и Sony для своих консолей в ряде регионов, что связано с глобальными экономическими и политическими факторами, включая тарифы и инфляцию.

Вывод

Повышение цен Nintendo в Канаде — часть общемировой тенденции, вызванной торговыми спорами и ростом издержек. Канадским геймерам стоит ожидать подорожания уже с августа, особенно если они планируют приобрести оригинальные модели Switch или продлить подписку Nintendo Switch Online.

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