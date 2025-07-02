Лукашенко поздравил Канаду с Днем Канады и заявил о возможности сближения между странами

В своем обращении Лукашенко подчеркнул, что белорусы и канадцы на протяжении многих лет бережно относятся к своим традициям, истории, культурному и духовному наследию, а также неизменно стремятся сохранять национальную идентичность и право на самостоятельное развитие.
Глава государства выразил уверенность, что в ближайшем будущем наступит момент, когда Беларусь и Канада вновь смогут встать на путь сближения и полноформатного сотрудничества, исходящего из общих интересов обоих народов.
Александр Лукашенко также пригласил граждан Канады посетить гостеприимную Беларусь, отметив открытость страны к диалогу и развитию взаимовыгодных отношений.
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