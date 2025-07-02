В Северной Америке наблюдается крупнейшая за последние десятилетия вспышка кори

Ситуация с корью в Северной Америке остаётся напряжённой и требует повышенного внимания как со стороны властей, так и населения.

США:

С начала года в США зарегистрировано уже более 1200 случаев кори, что значительно превышает показатели прошлых лет. Вспышки зафиксированы в ряде штатов, включая Техас, Мичиган, Юту, Аризону, Колорадо, Иллинойс, Канзас, Монтану, Северную Дакоту, Оклахому, Индиану, Огайо и Пенсильванию.

В Техасе эпидемия началась в январе и стала самой крупной в стране, но на этой неделе новых случаев не зарегистрировано.

В Нью-Мексико врачи борются с распространением кори в тюрьме.

В Мичигане и Юте отмечены новые вспышки.

Зафиксированы летальные исходы: двое детей и один взрослый, все не были привиты.

Вспышка связана с низким уровнем вакцинации в отдельных общинах и снижением коллективного иммунитета после пандемии COVID-19.

Канада:

В Канаде также отмечаются рекордные показатели заболеваемости:

В провинции Онтарио зарегистрировано 2212 случаев кори, один ребёнок умер.

В Альберте заболели 1122 человека.

Вспышки сопровождаются ростом госпитализаций и давлением на систему здравоохранения.

Мексика:

В штате Чиуауа зафиксировано 2485 случаев кори и восемь смертей.

Причины и риски:

Корь — крайне заразное заболевание, передающееся воздушно-капельным путём. В США болезнь считалась ликвидированной с 2000 года, но снижение уровня вакцинации, международные поездки и ослабление санитарных мер привели к возвращению инфекции.

Эксперты предупреждают, что без повышения охвата вакцинацией вспышки могут продолжаться и дальше, особенно в сообществах с низким уровнем доверия к медицине.

Рекомендации:

Единственный надёжный способ защиты — своевременная вакцинация. ВОЗ подчёркивает, что вакцинация против кори спасла миллионы жизней за последние десятилетия.

Ситуация с корью в Северной Америке остаётся напряжённой и требует повышенного внимания как со стороны властей, так и населения.

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