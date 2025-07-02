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Выбор редакции В Северной Америке наблюдается крупнейшая за последние десятилетия вспышка кори
Фото: https://fcgie.ru/

В Северной Америке наблюдается крупнейшая за последние десятилетия вспышка кори

Виктория Христова Июл 2, 2025 Выбор редакции, Новости, Новости Канады Оставить комментарий 15 Просмотров

Ситуация с корью в Северной Америке остаётся напряжённой и требует повышенного внимания как со стороны властей, так и населения.

США:
С начала года в США зарегистрировано уже более 1200 случаев кори, что значительно превышает показатели прошлых лет. Вспышки зафиксированы в ряде штатов, включая Техас, Мичиган, Юту, Аризону, Колорадо, Иллинойс, Канзас, Монтану, Северную Дакоту, Оклахому, Индиану, Огайо и Пенсильванию.

  • В Техасе эпидемия началась в январе и стала самой крупной в стране, но на этой неделе новых случаев не зарегистрировано.
  • В Нью-Мексико врачи борются с распространением кори в тюрьме.
  • В Мичигане и Юте отмечены новые вспышки.
  • Зафиксированы летальные исходы: двое детей и один взрослый, все не были привиты.
  • Вспышка связана с низким уровнем вакцинации в отдельных общинах и снижением коллективного иммунитета после пандемии COVID-19.

Канада:
В Канаде также отмечаются рекордные показатели заболеваемости:

  • В провинции Онтарио зарегистрировано 2212 случаев кори, один ребёнок умер.
  • В Альберте заболели 1122 человека.
  • Вспышки сопровождаются ростом госпитализаций и давлением на систему здравоохранения.

Мексика:
В штате Чиуауа зафиксировано 2485 случаев кори и восемь смертей.

Причины и риски:
Корь — крайне заразное заболевание, передающееся воздушно-капельным путём. В США болезнь считалась ликвидированной с 2000 года, но снижение уровня вакцинации, международные поездки и ослабление санитарных мер привели к возвращению инфекции.
Эксперты предупреждают, что без повышения охвата вакцинацией вспышки могут продолжаться и дальше, особенно в сообществах с низким уровнем доверия к медицине.

Рекомендации:
Единственный надёжный способ защиты — своевременная вакцинация. ВОЗ подчёркивает, что вакцинация против кори спасла миллионы жизней за последние десятилетия.

Ситуация с корью в Северной Америке остаётся напряжённой и требует повышенного внимания как со стороны властей, так и населения.

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