В Квебеке фермер ищет сбежавших коров с помощью дронов и помощи соседей

Животные проломили ограждение и разбежались небольшими группами на несколько километров вокруг деревни, расположенной примерно в 300 километрах к северо-востоку от Квебека.
На данный момент Мориссетту удалось вернуть 15 животных, однако девять коров до сих пор остаются в бегах. В поисках участвуют члены семьи, соседи и даже добровольцы с дроном, который помогает отслеживать перемещения пугливых животных.
Фермер не теряет надежды найти и вернуть всех коров, хотя часть стада уже ушла в лес, где их становится гораздо сложнее обнаружить и поймать.
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