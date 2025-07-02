В Квебеке фермер ищет сбежавших коров с помощью дронов и помощи соседей

Квебекский фермер Франсуа Мориссетт столкнулся с необычной проблемой: в минувшие выходные 24 молодых коровы породы голштин сбежали с фермы в районе Сен-Габриэль-де-Римуски после того, как их напугали фейерверки.

Животные проломили ограждение и разбежались небольшими группами на несколько километров вокруг деревни, расположенной примерно в 300 километрах к северо-востоку от Квебека.

На данный момент Мориссетту удалось вернуть 15 животных, однако девять коров до сих пор остаются в бегах. В поисках участвуют члены семьи, соседи и даже добровольцы с дроном, который помогает отслеживать перемещения пугливых животных.

Фермер не теряет надежды найти и вернуть всех коров, хотя часть стада уже ушла в лес, где их становится гораздо сложнее обнаружить и поймать.

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