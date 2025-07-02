На пляже Ока под Монреалем обнаружили детёныша тюленя

В понедельник на пляже Ока, примерно в 40 минутах к северу от Монреаля, был замечен детёныш тюленя — необычный гость для этого региона. Марк Нерон рассказал телеканалу Noovo Info, что гулял по берегу со своей собакой, когда заметил в воде необычное животное. Любопытный тюлень подплыл ближе и даже приблизился к собаке, будто бы ища у неё помощи.

«Такое ощущение, что он просил мою собаку о помощи», — поделился Нерон.

О находке сразу сообщили в Министерство охраны дикой природы Квебека, и специалисты взяли ситуацию под контроль.

Почему тюлень оказался так далеко от дома?

Патрик Уэлдон из организации Quebec Marine Mammal Emergency Response (RQUMM) объяснил, что тюлени-харборы обычно рождают детёнышей в устье реки к северу от Квебека в период с мая по июнь. Скорее всего, этот малыш только что завершил период кормления молоком и отправился исследовать новые территории в поисках пищи.

Хотя встреча с собакой выглядела трогательно, специалисты отмечают: для молодого тюленя это был стресс. «Проблема в том, что люди не привыкли видеть тюленей в этих местах и не знают, как правильно себя вести», — говорит Уэлдон.

Как правильно вести себя при встрече с тюленем?

Эксперты RQUMM напоминают:

Нельзя подходить к тюленям, трогать их или пытаться вернуть в воду.

Собаки не должны приближаться к тюленям — это вызывает у животных сильный стресс.

— это вызывает у животных сильный стресс. Лучшее, что можно сделать — держаться на расстоянии и не мешать животному.

На следующий день того же тюленя снова заметили на пляже — он выглядел здоровым и свободно плавал в воде. Специалисты надеются, что малыш вскоре сам вернётся в привычные места обитания, если его не будут беспокоить.

Не первый случай

Это не первый раз, когда тюленей замечают так далеко на юге. В последние годы тюлени появлялись даже в Старом порту Монреаля и на южном берегу в Канаваки. Были сообщения о встречах с тюленями даже в районе Оттавы.

Заключение

Появление тюленя на пляже Ока стало неожиданным событием для местных жителей и напомнило о том, как важно уважительно относиться к дикой природе. Если вы встретили дикое животное вне привычной среды — сохраняйте дистанцию и дайте ему возможность самостоятельно найти дорогу домой.

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