На пляже Ока под Монреалем обнаружили детёныша тюленя

«Такое ощущение, что он просил мою собаку о помощи», — поделился Нерон.
О находке сразу сообщили в Министерство охраны дикой природы Квебека, и специалисты взяли ситуацию под контроль.
Почему тюлень оказался так далеко от дома?
Патрик Уэлдон из организации Quebec Marine Mammal Emergency Response (RQUMM) объяснил, что тюлени-харборы обычно рождают детёнышей в устье реки к северу от Квебека в период с мая по июнь. Скорее всего, этот малыш только что завершил период кормления молоком и отправился исследовать новые территории в поисках пищи.
Хотя встреча с собакой выглядела трогательно, специалисты отмечают: для молодого тюленя это был стресс. «Проблема в том, что люди не привыкли видеть тюленей в этих местах и не знают, как правильно себя вести», — говорит Уэлдон.
Как правильно вести себя при встрече с тюленем?
Эксперты RQUMM напоминают:
- Нельзя подходить к тюленям, трогать их или пытаться вернуть в воду.
- Собаки не должны приближаться к тюленям — это вызывает у животных сильный стресс.
- Лучшее, что можно сделать — держаться на расстоянии и не мешать животному.
На следующий день того же тюленя снова заметили на пляже — он выглядел здоровым и свободно плавал в воде. Специалисты надеются, что малыш вскоре сам вернётся в привычные места обитания, если его не будут беспокоить.
Не первый случай
Это не первый раз, когда тюленей замечают так далеко на юге. В последние годы тюлени появлялись даже в Старом порту Монреаля и на южном берегу в Канаваки. Были сообщения о встречах с тюленями даже в районе Оттавы.
Заключение
Появление тюленя на пляже Ока стало неожиданным событием для местных жителей и напомнило о том, как важно уважительно относиться к дикой природе. Если вы встретили дикое животное вне привычной среды — сохраняйте дистанцию и дайте ему возможность самостоятельно найти дорогу домой.
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