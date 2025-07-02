Внезапно скончался мэр города Мирабель Патрик Шарбонно

В Мирабеле (Квебек) внезапно ушёл из жизни мэр города Патрик Шарбонно. Ему было всего 46 лет. Информацию о трагедии официально подтвердила администрация города, отметив, что «всё указывает на естественные причины» смерти.

Патрик Шарбонно был известен как энергичный и преданный своему делу руководитель. В конце апреля он объявил о намерении баллотироваться на второй срок на выборах в ноябре, подчёркивая, что хочет продолжить начатую работу, опираясь на приобретённый опыт. Ещё 4 июня он представлял трёх новых кандидатов от своей партии Action Mirabel.

Коллеги и друзья выражают глубокое соболезнование семье и близким. Мэр соседнего города Маскуш Гийом Трембле написал в Facebook:

«Патрик был человеком, преданным своей общине. Он управлял городом с энтузиазмом и страстью. Патрик, ты ушёл от нас слишком рано. Это суровое напоминание о том, как важно ценить каждый момент жизни. Счастливого пути, мой друг!»

В официальном заявлении городская администрация Мирабеля отметила:

«Мы отдадим дань уважения Патрику Шарбонно — человеку, которого уважали и любили все. Его преданность, страсть к своему городу и лидерские качества оказали глубокое влияние на жителей Мирабеля и сотрудников муниципалитета. В это трудное время город выражает солидарность и искреннюю поддержку семье, друзьям и всем, кто знал Патрика. Флаги на муниципальных зданиях будут приспущены.»

О дате и месте прощания с Патриком Шарбонно будет сообщено дополнительно.

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