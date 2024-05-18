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Tennis
$45,00
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Прием в теннисные группы открыт

Claimed
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Большой теннис для взрослых на West Island
🎾 Опытный теннисист предлагает индивидуальные и групповые теннисные тренировки для взрослых. Я помогу вам:
1. Улучшение здоровья.
2. Поддерживать физическую форму.
З. Избавиться от стресса и получить удовольствие от активного отдыха.
📞 Звонок по телефону: +1 (514) 484-2214

Контакты

Телефон
+1 (514) 484-2214
Индекс
H9W 2L9

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