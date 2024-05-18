Прием в теннисные группы открыт

Большой теннис для взрослых на West Island

🎾 Опытный теннисист предлагает индивидуальные и групповые теннисные тренировки для взрослых. Я помогу вам:

1. Улучшение здоровья.

2. Поддерживать физическую форму.

З. Избавиться от стресса и получить удовольствие от активного отдыха.

📞 Звонок по телефону: +1 (514) 484-2214