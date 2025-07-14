Программа ваучеров позволяет людям, находящимся в стесненном положении, покупать свежие продукты

Остин Ола-Дэниелс проводил субботнее утро с пользой, прогуливаясь по прилавкам фермерского рынка в восточной части Монреаля.

С широкой улыбкой он демонстрировал свою карточку на продукты — специальный ваучер, который регулярно предоставляется уязвимым людям или семьям, сталкивающимся с продовольственной незащищённостью.

«Я обожаю эту карту, она очень помогла моей семье», — говорит Ола-Дэниелс. Новый житель Монреаля приехал с семьёй из Нигерии всего год назад и использует этот ваучер, чтобы дополнительно обеспечивать семью продуктами.

Система ваучеров — часть новой программы, действующей всё лето на общественном рынке Пуан-о-Трамбль в партнёрстве с тремя местными общественными организациями, каждая из которых работает со своей аудиторией.

Ола-Дэниелса направила организация Aide aux Immigrants à Montréal, оказывающая помощь иммигрантам и беженцам в городе.

Программа ваучеров позволяет людям, находящимся в нестабильном положении, покупать свежие продукты и овощи, не беспокоясь о стоимости, используя предоплаченную и пополняемую карту.

Кейт Йоханссон, исполнительный директор общественного рынка Пуан-о-Трамбле, объяснила, что сумма на карте варьируется в зависимости от размера домохозяйства: одинокие получают по 50 долларов в месяц, пары — 75 долларов, семьи из трёх человек — 100 долларов, а семьи с четырьмя и более членами — 125 долларов в месяц.

Ола-Дэниелс рассказал, что он и его жена были поражены, когда им дали «кредитную карту».

«Она была так счастлива», — отметил он, рассказывая о реакции жены, когда объяснил, что они могут покупать всё, что захотят.

Для Йоханссон именно в этом суть программы: предоставлять людям выбор, что покупать, чтобы поддерживать чувство самостоятельности и достоинства.

«Большинство людей, которые приходят сюда с ваучерами, ранее пользовались продовольственными банками, — сказала она. — Обычно у них нет выбора продуктов или товаров.»

Программа началась в прошлом году как пилотный проект и обслуживала 50 домохозяйств. Теперь она расширилась и охватывает 210 человек из 95 разных домохозяйств.

Однако потребность в продовольственной помощи в городе продолжает расти на фоне роста стоимости жизни и жилищного кризиса.

В отчёте Moisson Montreal за 2024 год говорится, что общественные организации в Монреале ежемесячно выполняют почти миллион запросов на продовольственную помощь, что они назвали «тревожным рекордом».

Продовольственные банки города открыто заявляют о перегрузке и в ряде случаев вынуждены отказывать нуждающимся.

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