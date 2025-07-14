Программа ваучеров позволяет людям, находящимся в стесненном положении, покупать свежие продукты

С широкой улыбкой он демонстрировал свою карточку на продукты — специальный ваучер, который регулярно предоставляется уязвимым людям или семьям, сталкивающимся с продовольственной незащищённостью.
«Я обожаю эту карту, она очень помогла моей семье», — говорит Ола-Дэниелс. Новый житель Монреаля приехал с семьёй из Нигерии всего год назад и использует этот ваучер, чтобы дополнительно обеспечивать семью продуктами.
Система ваучеров — часть новой программы, действующей всё лето на общественном рынке Пуан-о-Трамбль в партнёрстве с тремя местными общественными организациями, каждая из которых работает со своей аудиторией.
Ола-Дэниелса направила организация Aide aux Immigrants à Montréal, оказывающая помощь иммигрантам и беженцам в городе.
Программа ваучеров позволяет людям, находящимся в нестабильном положении, покупать свежие продукты и овощи, не беспокоясь о стоимости, используя предоплаченную и пополняемую карту.
Кейт Йоханссон, исполнительный директор общественного рынка Пуан-о-Трамбле, объяснила, что сумма на карте варьируется в зависимости от размера домохозяйства: одинокие получают по 50 долларов в месяц, пары — 75 долларов, семьи из трёх человек — 100 долларов, а семьи с четырьмя и более членами — 125 долларов в месяц.
Ола-Дэниелс рассказал, что он и его жена были поражены, когда им дали «кредитную карту».
«Она была так счастлива», — отметил он, рассказывая о реакции жены, когда объяснил, что они могут покупать всё, что захотят.
Для Йоханссон именно в этом суть программы: предоставлять людям выбор, что покупать, чтобы поддерживать чувство самостоятельности и достоинства.
«Большинство людей, которые приходят сюда с ваучерами, ранее пользовались продовольственными банками, — сказала она. — Обычно у них нет выбора продуктов или товаров.»
Программа началась в прошлом году как пилотный проект и обслуживала 50 домохозяйств. Теперь она расширилась и охватывает 210 человек из 95 разных домохозяйств.
Однако потребность в продовольственной помощи в городе продолжает расти на фоне роста стоимости жизни и жилищного кризиса.
В отчёте Moisson Montreal за 2024 год говорится, что общественные организации в Монреале ежемесячно выполняют почти миллион запросов на продовольственную помощь, что они назвали «тревожным рекордом».
Продовольственные банки города открыто заявляют о перегрузке и в ряде случаев вынуждены отказывать нуждающимся.
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