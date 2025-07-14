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Новости Организаторы Festival d’été de Québec оказались в центре судебного иска SOCAN за нарушение авторских прав

Организаторы Festival d’été de Québec оказались в центре судебного иска SOCAN за нарушение авторских прав

Степан Артемьевский Июл 14, 2025 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 12 Просмотров

Организаторы знаменитого музыкального фестиваля Festival d’été de Québec (FEQ), который завершает свою программу в это воскресенье, столкнулись с судебным иском со стороны Общества композиторов, авторов и музыкальных издателей Канады (SOCAN).

Как сообщает National Post, SOCAN обвиняет организаторов в нарушении авторских прав и неуплате роялти на протяжении примерно трёх лет.

Согласно иску, поданному в Федеральный суд, FEQ и агентство BLEUFEU, стоящее за проведением фестиваля, не выплачивали роялти и не предоставляли отчётные формы SOCAN с июля 2022 года. Среди артистов и групп, чьи интересы затронуты, — Les Trois Accords, Karkwa, Alexandra Stréliski и монреальская рок-группа Half Moon Run.

SOCAN, представляющая более 200 000 канадских авторов, композиторов и издателей, а также миллионы правообладателей по всему миру, заявляет: «Невыплата роялти подрывает основы музыкальной индустрии и лишает творцов их законного дохода».

В иске утверждается, что организаторы пытались использовать свой статус благотворительной организации для освобождения от выплат авторам и издателям, чья музыка звучит на площадках фестиваля.

Реакция организаторов FEQ
В ответ на обвинения организаторы FEQ заявили, что их трактовку закона разделяют и другие схожие организации, а справедливое вознаграждение артистам является одним из главных принципов фестиваля. Они также выразили недоумение тем, что SOCAN подала иск в разгар фестиваля, несмотря на продолжающиеся до недавнего времени переговоры.

Организаторы добавили, что инициирование процесса на английском языке в контексте квебекского культурного события «выглядит неуместным и оторванным от реальности сообщества».

Фестиваль продолжается
Festival d’été de Québec завершится в воскресенье вечером масштабным концертом на Полях Авраама, где выступит звезда латинской музыки и реггетона Фарруко. В субботу публику развлекала знаменитая поп- и кантри-исполнительница Шанайя Твейн.

Редакция продолжит следить за развитием ситуации вокруг одного из крупнейших музыкальных событий Канады.

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