Организаторы Festival d’été de Québec оказались в центре судебного иска SOCAN за нарушение авторских прав

Организаторы знаменитого музыкального фестиваля Festival d’été de Québec (FEQ), который завершает свою программу в это воскресенье, столкнулись с судебным иском со стороны Общества композиторов, авторов и музыкальных издателей Канады (SOCAN).

Как сообщает National Post, SOCAN обвиняет организаторов в нарушении авторских прав и неуплате роялти на протяжении примерно трёх лет.

Согласно иску, поданному в Федеральный суд, FEQ и агентство BLEUFEU, стоящее за проведением фестиваля, не выплачивали роялти и не предоставляли отчётные формы SOCAN с июля 2022 года. Среди артистов и групп, чьи интересы затронуты, — Les Trois Accords, Karkwa, Alexandra Stréliski и монреальская рок-группа Half Moon Run.

SOCAN, представляющая более 200 000 канадских авторов, композиторов и издателей, а также миллионы правообладателей по всему миру, заявляет: «Невыплата роялти подрывает основы музыкальной индустрии и лишает творцов их законного дохода».

В иске утверждается, что организаторы пытались использовать свой статус благотворительной организации для освобождения от выплат авторам и издателям, чья музыка звучит на площадках фестиваля.

Реакция организаторов FEQ

В ответ на обвинения организаторы FEQ заявили, что их трактовку закона разделяют и другие схожие организации, а справедливое вознаграждение артистам является одним из главных принципов фестиваля. Они также выразили недоумение тем, что SOCAN подала иск в разгар фестиваля, несмотря на продолжающиеся до недавнего времени переговоры.

Организаторы добавили, что инициирование процесса на английском языке в контексте квебекского культурного события «выглядит неуместным и оторванным от реальности сообщества».

Фестиваль продолжается

Festival d’été de Québec завершится в воскресенье вечером масштабным концертом на Полях Авраама, где выступит звезда латинской музыки и реггетона Фарруко. В субботу публику развлекала знаменитая поп- и кантри-исполнительница Шанайя Твейн.

Редакция продолжит следить за развитием ситуации вокруг одного из крупнейших музыкальных событий Канады.

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