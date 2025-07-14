Жительница Квебека предупреждает о рисках «туризма ради пластики» после неудачной операции в Колумбии

Александра Дени-Берюбе из Квебека призывает не экономить на здоровье и не ехать за границу ради дешёвой пластической хирургии: после поездки в Колумбию за подтяжкой груди она называет это «худшим решением в жизни».

Пять лет назад у Александры обнаружили доброкачественную опухоль в одной из грудей, и её поставили в очередь на операцию в системе здравоохранения Квебека — ожидание могло занять 4–5 лет. В частной клинике стоимость удаления опухоли и подтяжки груди составила бы $16 000.

По совету подруги Александра обратила внимание на клиники в Колумбии, где аналогичная операция стоила всего $3 000. «Когда в магазине перед тобой два одинаковых яблока, ты автоматически выберешь дешевле. Вот почему я приняла это решение», — объясняет она.

Однако по возвращении домой начались серьёзные осложнения. Хирург использовал нерассасывающиеся нити, которые её организм начал отторгать — швы стали выходить наружу через открывшиеся раны. «Все мои шрамы были открыты, на их заживление ушло пять месяцев», — рассказывает Александра.

Параллельно она столкнулась с осложнениями после ещё одной процедуры — липофилинга ягодиц (BBL): инфекция вызвала сильные кровоподтёки на бёдрах и животе.

Пластический хирург доктор Хани Синно подтверждает: «Я бы сказал, что 90% пациентов с осложнениями после пластических операций, которых мы видим, приезжают после вмешательств за границей».

История Александры Дени-Берюбе — напоминание о том, что экономия на здоровье может обернуться долгим лечением и серьёзными последствиями. Эксперты советуют тщательно взвешивать все риски и отдавать предпочтение проверенным специалистам и клиникам, даже если это дороже.

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