Опрос Leger: Квебек — самый счастливый регион Канады

Согласно новому опросу исследовательской компании Leger, жители Квебека признаны самыми счастливыми в Канаде. В масштабном онлайн-опросе, в котором приняли участие почти 40 тысяч канадцев, квебекцы оценили свой уровень счастья в среднем на 72,4 балла из 100 — это значительно выше национального показателя.

На втором месте оказался Нью-Брансуик (70,2), а самыми низкими оказались показатели у Манитобы и острова Принца Эдуарда. Среди 10 крупнейших городов страны лидером по уровню счастья стала Миссиссога (Онтарио), а Торонто занял последнее место. Монреаль оказался на втором месте по этому показателю.

Основные выводы опроса:

49% участников заявили, что их уровень счастья за последний год не изменился.

участников заявили, что их уровень счастья за последний год не изменился. 23% стали счастливее.

стали счастливее. 28% отметили снижение счастья.

В аналитической записке Leger отмечается: «Результаты показывают, что население остаётся устойчивым, несмотря на испытания и неопределённость повседневной жизни. Общий уровень счастья сохраняется, но проявляет признаки хрупкости.»

Молодёжь в возрасте 18–34 лет чаще других отмечала улучшение самочувствия, хотя их общий балл счастья оставался ниже среднего по стране. В то же время люди среднего возраста (35–54 года) чаще сообщали о снижении уровня счастья, что, по мнению аналитиков, подчёркивает важность поддержки взрослых, испытывающих давление трудовой жизни.

Женщины в среднем оказались чуть счастливее мужчин: 69,4 против 68,0 баллов.

Рейтинг провинций по уровню счастья (выше среднего — 68,7):

Квебек Нью-Брансуик Ньюфаундленд и Лабрадор

Далее следуют: Саскачеван, Новая Шотландия, Альберта, Британская Колумбия, Онтарио, Манитоба и остров Принца Эдуарда.

Опрос проводился с 31 марта по 13 апреля 2025 года среди 39 841 канадца старше 18 лет.

Исследование не имеет статистической погрешности, так как выборка не случайная.

Вывод:

Несмотря на экономические и социальные вызовы последних лет, уровень счастья в Канаде остаётся достаточно высоким, но эксперты отмечают его стагнацию или даже небольшое снижение по сравнению с допандемийным периодом.

Подписывайтесь на наши YouTube и Telegram-каналы , чтобы всегда оставаться в курсе событий.