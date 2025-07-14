В автомобиле обнаружено тело экс-депутата, пропавшего 11 лет назад в Квебеке

В пятницу из реки Сен-Франсуа в Квебеке был извлечён автомобиль, в котором обнаружено тело. Машина принадлежала Ивону Гевену, бывшему муниципальному советнику города Пьеревиль, который бесследно исчез в июле 2014 года в возрасте 75 лет.

Официальная идентификация останков будет проведена бюро коронера, а криминалисты проанализируют автомобиль. Полиция Квебека (Sûreté du Québec) ведёт расследование, чтобы выяснить, как машина оказалась в воде.

Семья Гевена, которая долгие годы жила в неведении, выразила облегчение после находки автомобиля — это может дать ответы и помочь завершить многолетний период неопределённости. «Жизнь продолжалась 11 лет. Но чтобы по-настоящему попрощаться и смириться, мы очень надеялись найти автомобиль», — рассказала его дочь Доминик Гевен.

Поисками автомобиля занимались добровольцы из США и Австралии, специализирующиеся на поиске пропавших людей. Используя сонар и ультразвуковое оборудование, они обнаружили машину более чем на 11-метровой глубине.

Команда работала два дня, составив список водоёмов поблизости от дома Гевена. Их внимание привлекла необычная форма на дне реки, а затем с помощью магнита и буйков они подняли автомобиль на поверхность.

Многие члены семьи и друзья Гевена присутствовали на месте операции. Для них это событие стало возможностью закрыть болезненный этап жизни. Расследование обстоятельств исчезновения и гибели экс-депутата продолжается.

Подписывайтесь на наши YouTube и Telegram-каналы , чтобы всегда оставаться в курсе событий.