Квебек ждёт знойное лето: синоптики предупреждают о температурных рекордах

Жителей Квебека ожидает по-настоящему жаркое лето: согласно сезонному прогнозу, опубликованному Министерством окружающей среды и изменения климата Канады (ECCC), температуры в провинции будут выше нормы.

Прогноз охватывает всю страну и показывает, что практически во всех регионах лето будет теплее обычного. Однако, как отмечает метеоролог ECCC Дженнифер Смит, сезонный прогноз не может точно указать даты экстремальной жары или волн тепла. «Когда наступает жара, которая держится несколько дней, важно иметь план действий,» — подчеркивает Смит.

Среди советов специалистов — подписаться на погодные оповещения, чтобы быть в курсе изменений, а в случае экстремальной жары оставаться в прохладных помещениях, пить больше воды и заботиться о пожилых и уязвимых людях.

Несмотря на высокую вероятность аномально жаркого лета, карты ECCC показывают, что риск лесных пожаров в Квебеке останется на среднем уровне для этого времени года. В то же время на западе Канады ситуация гораздо сложнее: по состоянию на 30 мая там сгорело в три раза больше леса, чем в среднем за последние десять лет.

Даже если пожары происходят далеко от Квебека, задымлённость и ухудшение качества воздуха могут затронуть и нашу провинцию, когда дымовые массы перемещаются на большие расстояния.

Редакция напоминает: следите за погодными предупреждениями, берегите себя и окружающих в жаркие дни!

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