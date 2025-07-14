Арестован предполагаемый организатор сети сексуальной эксплуатации в деле миллиардера Роберта Миллера

Полиция Монреаля задержала 76-летнего Рэймонда Пуле, которого подозревают в создании и координации сети сексуальной эксплуатации молодых женщин и несовершеннолетних девушек в интересах миллиардера Роберта Миллера, основателя компании Future Electronics.

Пуле предъявлены десять обвинений, среди которых сексуальное насилие, развратные действия, а также вовлечение в проституцию. По данным следствия, преступления совершались в отношении трёх жертв, включая одну несовершеннолетнюю младше 14 лет, в разные периоды с 1995 по 2001 год.

Арест Пуле последовал спустя месяц после прекращения уголовного преследования самого Миллера. Напомним, что в июне суд признал бизнесмена неспособным предстать перед судом из-за тяжёлой стадии болезни Паркинсона. Миллеру инкриминировалось 24 эпизода преступлений сексуального характера, большинство из которых касались несовершеннолетних и были совершены с 1994 по 2016 год. Миллиардер отрицал свою вину и заявлял о непричастности.

По данным расследования Radio-Canada, Пуле, известный также под псевдонимом «Себастьен», активно участвовал в подборе девушек для встреч с Миллером, иногда требуя часть гонорара, который им выплачивал бизнесмен. Некоторые жертвы утверждают, что Пуле сам совершал над ними насилие, объясняя это необходимостью «проверить» их перед встречей с Миллером.

На своей странице в LinkedIn Пуле указывал, что работал личным консультантом Миллера в Future Electronics, однако, как выяснили журналисты, официально он не значился в штате компании.

После прекращения дела против Миллера многие предполагаемые жертвы публично потребовали расследовать роль его сообщников. Арест Пуле стал первым серьёзным шагом в этом направлении. Следствие продолжается, полиция не исключает новых задержаний.

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