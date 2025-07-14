Арестован начальник тюрьмы Бордо по делу о гибели молодого заключённого

Провинциальная полиция Квебека задержала бывшего начальника блока тюрьмы Бордо в связи со смертью 21-летнего Никуса Д’Андре Спринга, который скончался в декабре 2022 года после незаконного содержания под стражей.

В четверг в суде Монреаля Себастьену Боссе, 54 года, было предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве. По информации Министерства общественной безопасности, на момент трагедии Боссе занимал должность начальника блока, однако уже в декабре 2022 года был отстранён от исполнения обязанностей. После предъявления обвинения он был освобождён под залог и должен вновь явиться в суд 22 августа.

Трагедия произошла 24 декабря 2022 года. Несмотря на распоряжение суда об освобождении, Спринг продолжал находиться в тюрьме. В этот день охранники надели на него маску против слюны и дважды применили перцовый баллончик. Молодого человека доставили в больницу, где он скончался от полученных травм.

Министерство общественной безопасности Квебека признало содержание Спринга под стражей незаконным. Его семья и правозащитники требуют расследования системного расизма в пенитенциарной системе провинции. «Мой брат нуждался в поддержке, но с ним обращались как с бешеным животным», — заявила сестра погибшего Сарафина Денни.

Спринг был арестован 20 декабря по обвинениям в нападении на сотрудника полиции, преследовании и хранении оружия, а также по двум эпизодам нарушения условий освобождения. Он не признал себя виновным ни по одному из пунктов.

Смерть молодого человека вновь поставила под вопрос методы работы сотрудников тюрем и необходимость реформирования системы обращения с заключёнными, особенно с теми, кто нуждается в особом подходе.

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