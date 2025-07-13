Недельный обзор событий в Канаде и Монреале (7–13 июля 2025)

Монреаль: транспорт и городская жизнь

С 1 июля в Монреале вступили в силу новые тарифы на общественный транспорт. Региональное управление транспорта (ARTM) проиндексировало цены примерно на 3% из-за инфляции и экономических трудностей. Например, месячный проездной в зоне A теперь стоит 104,50 доллара (ранее 100), а билет на 10 поездок — 34,25 доллара. Стоимость билетов на одну и две поездки в зоне A осталась без изменений. ARTM обещает минимизировать нагрузку на пассажиров, но отмечает, что сокращение расходов и снижение пассажиропотока требуют постоянного поиска баланса между доступностью и устойчивым финансированием транспорта.

Погода: жара и рекомендации

На этой неделе Монреаль пережил первую крупную волну жары этого лета. Температура в отдельные дни достигала 33–34°C, а по индексу влажности ощущалась как 44–46°C. Причина — необычно северное положение «Бермудского максимума» и влажная почва после обильных дождей. Власти призывали жителей пить больше воды, избегать физической активности в жару и использовать общественные пляжи, бассейны и тенистые парки для отдыха. Особое внимание уделялось уязвимым группам населения. Эксперты отмечают, что такие волны жары становятся всё более частыми из-за глобального потепления.

Культурная жизнь

Монреаль продолжает жить насыщенной культурной жизнью. На этой неделе город принимал два концерта Пола Маккартни, а также стартовал музыкальный фестиваль Osheaga, который традиционно собирает десятки тысяч зрителей и артистов разных жанров и поколений. В июле также проходят многочисленные городские праздники, выставки и мероприятия на открытом воздухе.

Канада: экономика и социальная политика

На федеральном уровне Канада объявила о продлении программ по страхованию безработицы и запланировала сокращение федеральных расходов на 25 миллиардов долларов. Эти меры связаны с продолжающейся необходимостью стабилизации бюджета и поддержки граждан в условиях экономической неопределённости.

В Онтарио врачи бьют тревогу: на фоне нехватки семейных врачей и развития ИИ-инструментов всё больше людей занимаются самолечением, что вызывает опасения у специалистов.

Образование и скандалы

Канадский колледж в Монреале оказался в центре скандала: ему грозит штраф в 30 миллионов долларов за превышение квоты на англоязычных студентов, что может привести к банкротству учебного заведения.

Итоги

Неделя в Монреале и Канаде прошла под знаком перемен в городской инфраструктуре, экстремальной жары, культурных событий и важных экономических решений. Власти и эксперты продолжают искать баланс между развитием, социальной поддержкой и сохранением качества жизни в условиях новых вызовов.