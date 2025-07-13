Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости 40 динозавров этим летом высадятся в Монреале! Детям – не пропустить это событие!

40 динозавров этим летом высадятся в Монреале! Детям – не пропустить это событие!

Степан Артемьевский Июл 13, 2025 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 19 Просмотров

Вы слышите эти тяжёлые шаги? Это 40 динозавров, которые этим летом высадятся в Монреале!

 

Уже с августа 2025 года в Place Bonaventure можно будет увидеть гигантов в натуральную величину — от знаменитых тираннозавра, стегозавра и велоцираптора до менее известных, вроде сухомима.

Некоторые из них будут двигаться и даже плавать в воде, а благодаря современным технологиям видеомэппинга выставка «Dinos Alive» перенесёт посетителей на миллионы лет назад.

Это интерактивное приключение идеально подойдёт для всей семьи.

Для детей подготовлена специальная зона «Юные эксперты», где они смогут почувствовать себя настоящими палеонтологами и узнать всё о триасовом, юрском и меловом периодах.

Не удивляйтесь, если после выставки ваш ребёнок станет настоящим фанатом древних ящеров!

  • Когда: с августа 2025 года
  • Где: Place Bonaventure
  • Длительность: 45–75 минут
  • Для кого: для всех возрастов
  • Билеты: от 19,90$ (эксклюзивная продажа для записавшихся в лист ожидания откроется 17 июля в 8:00)

Не упустите шанс отправиться в доисторическое путешествие всей семьёй!

Подписывайтесь на наши YouTube  и Telegram-каналы , чтобы всегда оставаться в курсе событий.

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Добавить комментарий

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2025, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*