40 динозавров этим летом высадятся в Монреале! Детям – не пропустить это событие!

Вы слышите эти тяжёлые шаги? Это 40 динозавров, которые этим летом высадятся в Монреале!

Уже с августа 2025 года в Place Bonaventure можно будет увидеть гигантов в натуральную величину — от знаменитых тираннозавра, стегозавра и велоцираптора до менее известных, вроде сухомима.

Некоторые из них будут двигаться и даже плавать в воде, а благодаря современным технологиям видеомэппинга выставка «Dinos Alive» перенесёт посетителей на миллионы лет назад.

Это интерактивное приключение идеально подойдёт для всей семьи.

Для детей подготовлена специальная зона «Юные эксперты», где они смогут почувствовать себя настоящими палеонтологами и узнать всё о триасовом, юрском и меловом периодах.

Не удивляйтесь, если после выставки ваш ребёнок станет настоящим фанатом древних ящеров!

Когда: с августа 2025 года

с августа 2025 года Где: Place Bonaventure

Place Bonaventure Длительность: 45–75 минут

45–75 минут Для кого: для всех возрастов

для всех возрастов Билеты: от 19,90$ (эксклюзивная продажа для записавшихся в лист ожидания откроется 17 июля в 8:00)

Не упустите шанс отправиться в доисторическое путешествие всей семьёй!

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