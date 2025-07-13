Летний ретро-кинопросмотр: классический автокинотеатр на южном берегу Монреаля

Лето в Монреале — это не только мороженое, светлячки и кино под открытым небом в парках, но и уникальная возможность окунуться в атмосферу 70-х, отправившись в настоящий автокинотеатр. Кинопарк Saint-Hilaire, расположенный всего в 45 минутах езды от Монреаля на южном берегу, — единственный классический автокинотеатр в этом районе, который работает с 1972 года.

Атмосфера прошлого и современные фильмы

Автокинотеатр открывается с наступлением сумерек. Здесь можно устроиться в машине, разложить пледы, захватить с собой термос с чаем и ведро попкорна, чтобы насладиться просмотром сразу двух фильмов подряд — традиция, сохранившаяся с момента открытия. Программа этого лета порадует зрителей новинками: «Jurassic World», «Meghan 2.0», «Пункт назначения» и «F1» — лишь часть списка.

Всё, как в старых фильмах: кто-то приезжает на пикапе и устраивается на заднем борту, кто-то — на складных креслах, а самые стильные — на винтажных кабриолетах.

Практическая информация

Адрес: 800 chemin du Ciné-Parc, Mont-Saint-Hilaire

800 chemin du Ciné-Parc, Mont-Saint-Hilaire Время работы: каждый летний вечер, начиная с захода солнца

каждый летний вечер, начиная с захода солнца Стоимость: с среды по понедельник — 12,50$ с человека или 30$ за машину, детям до 10 лет бесплатно; по вторникам — 7,50$ с человека или 30$ за машину, детям до 10 лет бесплатно

с среды по понедельник — 12,50$ с человека или 30$ за машину, детям до 10 лет бесплатно; по вторникам — 7,50$ с человека или 30$ за машину, детям до 10 лет бесплатно Фильмы демонстрируются только на французском языке

Можно приходить с собаками на поводке

Настоящий праздник для всей семьи

Автокинотеатр Saint-Hilaire — это не только просмотр фильмов, но и особая атмосфера: запах попкорна, смех, вздохи и крики от ужастиков, уютные пледы и долгие разговоры под звёздами. Здесь можно почувствовать себя героем ретро-фильма и подарить себе настоящее летнее приключение вдали от городской суеты.

Полную программу и детали можно узнать на официальном сайте кинотеатра или по телефону. Не упустите шанс провести вечер по-настоящему по-кинематографически!

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