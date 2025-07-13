Летний ретро-кинопросмотр: классический автокинотеатр на южном берегу Монреаля

Атмосфера прошлого и современные фильмы
Автокинотеатр открывается с наступлением сумерек. Здесь можно устроиться в машине, разложить пледы, захватить с собой термос с чаем и ведро попкорна, чтобы насладиться просмотром сразу двух фильмов подряд — традиция, сохранившаяся с момента открытия. Программа этого лета порадует зрителей новинками: «Jurassic World», «Meghan 2.0», «Пункт назначения» и «F1» — лишь часть списка.
Всё, как в старых фильмах: кто-то приезжает на пикапе и устраивается на заднем борту, кто-то — на складных креслах, а самые стильные — на винтажных кабриолетах.
Практическая информация
- Адрес: 800 chemin du Ciné-Parc, Mont-Saint-Hilaire
- Время работы: каждый летний вечер, начиная с захода солнца
- Стоимость: с среды по понедельник — 12,50$ с человека или 30$ за машину, детям до 10 лет бесплатно; по вторникам — 7,50$ с человека или 30$ за машину, детям до 10 лет бесплатно
- Фильмы демонстрируются только на французском языке
- Можно приходить с собаками на поводке
Настоящий праздник для всей семьи
Автокинотеатр Saint-Hilaire — это не только просмотр фильмов, но и особая атмосфера: запах попкорна, смех, вздохи и крики от ужастиков, уютные пледы и долгие разговоры под звёздами. Здесь можно почувствовать себя героем ретро-фильма и подарить себе настоящее летнее приключение вдали от городской суеты.
Полную программу и детали можно узнать на официальном сайте кинотеатра или по телефону. Не упустите шанс провести вечер по-настоящему по-кинематографически!
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