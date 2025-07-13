Над Монреалем пролетел метеорит: ученые зафиксировали падение в Восточных кантонах

В среду вечером над Монреалем был замечен метеорит, который, как подтверждает организация Space for Life, приземлился в районе Восточных кантонов. Камеры трех станций DOMe (Detection and Observation of Meteors) зафиксировали яркий след небесного тела в небе.

По оценкам специалистов, масса метеорита составляла несколько сотен граммов, и, вероятнее всего, он упал в районе озера Бром (Lac Brome), хотя точное место зависит от дальнейших расчетов и анализа ученых.

Метеориты в Квебеке — не редкость

Как отмечает Space for Life, подобных событий в Квебеке происходит регулярно:

В июне прошлого года метеорит был замечен над большей частью провинции и упал в районе Сен-Венслас (Mauricie).

В марте еще один объект пролетел над Центр-дю-Квебек.

«На данный момент мы не фиксируем увеличения числа падений метеоритов», — говорит Шанталь Коте, пресс-секретарь Space for Life. По ее словам, ежегодно на Землю падает от 200 до 400 метеоритов массой более 10 граммов, а также более 15 000 микрометеоритов.

Последний найденный и официально зарегистрированный метеорит в Квебеке — знаменитый метеорит Сент-Робер, упавший в июне 1994 года. Тогда его яркий след был виден над Монреалем и Монтережи.

Как отличить метеорит от обычного камня?

Метеориты — это фрагменты астероидов, Луны или даже Марса, выброшенные в космос в результате столкновений. Когда такой фрагмент входит в атмосферу Земли, трение с воздухом разогревает его поверхность до температуры более 2000°C, вызывая свечение и образование характерного следа — метеора.

«Метеорит можно узнать по гладкой черной корке плавления с блестящей стекловидной поверхностью, а также по наличию железа, никеля и хондр», — объясняет специалист по метеорным потокам Ауриан Эгаль. Внутри метеорита материал отличается от внешней оболочки, а пустоты (пузыри) обычно отсутствуют.

Если вы обнаружили подозрительный камень после падения метеорита, обратите внимание на эти признаки — возможно, вы держите в руках настоящий осколок космоса!

Подписывайтесь на наши YouTube и Telegram-каналы , чтобы всегда оставаться в курсе событий.