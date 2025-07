Сэр Пол Маккартни возвращается в Монреаль: легендарный музыкант выступит на сцене Bell Centre 17 и 18 ноября в рамках своего масштабного тура Got Back 2025.

Тур стартует 29 сентября в Палм-Дезерт (Калифорния) и включает 19 концертов по городам США и Канады.

Для канадских поклонников запланированы только два города: Монреаль (17 и 18 ноября) и Гамильтон, Онтарио (21 ноября).

Это первое крупное североамериканское турне Маккартни с 2022 года.

В программе — «часы величайших хитов последних 60 лет», включая такие песни, как Hey Jude, Live and Let Die, Band on the Run, Let It Be и многие другие.

Предпродажа билетов стартует 15 июля в 10:00, общий старт продаж — 18 июля.

