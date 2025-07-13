Министр транспорта Квебека обещает новые меры по реформе SAAQ после увольнения президента

Министр транспорта Квебека Женевьев Гильбо заявила, что «наведение порядка» в Société d’assurance automobile du Québec (SAAQ) еще не завершено, и пообещала в ближайшее время принять дополнительные меры.

Гильбо подчеркнула, что разделяет «гнев квебекцев», следящих за слушаниями комиссии Галлана по поводу провала цифровой платформы SAAQclic:

«Это организация в кризисе в критический момент. Ею должен руководить человек, способный справиться с ситуацией», — заявила министр.

Эти заявления прозвучали вскоре после того, как в среду был уволен президент и генеральный директор SAAQ Эрик Дюшарм. Гильбо отметила, что во время встреч с Дюшемом часто ощущалась «пассивность» с его стороны.

Временно исполняющей обязанности главы SAAQ назначена Анни Лафонд, нынешний вице-президент по вопросам страховых услуг. Срок её полномочий пока не определён.

«На мой взгляд, госпожа Лафонд идеально подходит для того, чтобы взять на себя руководство SAAQ. Я благодарю её за согласие», — прокомментировала Гильбо.

До прихода в SAAQ четыре месяца назад Лафонд занимала должность вице-президента по цифровой трансформации и клиентскому опыту в компании Beneva. Она не стала отвечать на вопрос, готова ли занять пост главы SAAQ на постоянной основе.

Имя Дюшарма неоднократно упоминалось на слушаниях комиссии. Он возглавил организацию в апреле 2023 года, сменив Дениса Марсоле, уволенного после скандала с запуском SAAQclic.

В прошлом месяце стало известно, что в 2024 году трое внутренних аудиторов SAAQ уволились, разочаровавшись в отсутствии интереса Дюшарма к их работе.

«Это было как плевок в лицо», — заявила бывший внутренний аудитор Мари-Лин Лалонд на слушаниях, добавив, что их отдел ждал девять месяцев встречи с генеральным директором, несмотря на продолжающиеся проблемы с новой платформой.

На вопрос о доверии к Дюшарму в последние месяцы премьер Квебека Франсуа Лего и министр Гильбо уклонялись от прямых ответов, ссылаясь на ожидание отчета комиссии Галлана, который должен быть готов к 15 декабря 2025 года.

Однако после увольнения Дюшарма Гильбо заявила, что правительство «не может позволить себе ждать отчета, поскольку ситуация в SAAQ затянулась слишком надолго».

Реформа и кадровые перестановки в SAAQ продолжаются, и министр транспорта пообещала дальнейшие шаги для восстановления доверия и повышения эффективности работы организации.

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