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Новости Министр транспорта Квебека обещает новые меры по реформе SAAQ после увольнения президента
SAAQ
Société de l'assurance automobile du Québec.

Министр транспорта Квебека обещает новые меры по реформе SAAQ после увольнения президента

Степан Артемьевский Июл 13, 2025 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 13 Просмотров

Министр транспорта Квебека Женевьев Гильбо заявила, что «наведение порядка» в Société d’assurance automobile du Québec (SAAQ) еще не завершено, и пообещала в ближайшее время принять дополнительные меры. 

 

Гильбо подчеркнула, что разделяет «гнев квебекцев», следящих за слушаниями комиссии Галлана по поводу провала цифровой платформы SAAQclic:

«Это организация в кризисе в критический момент. Ею должен руководить человек, способный справиться с ситуацией», — заявила министр.

Эти заявления прозвучали вскоре после того, как в среду был уволен президент и генеральный директор SAAQ Эрик Дюшарм. Гильбо отметила, что во время встреч с Дюшемом часто ощущалась «пассивность» с его стороны.

Временно исполняющей обязанности главы SAAQ назначена Анни Лафонд, нынешний вице-президент по вопросам страховых услуг. Срок её полномочий пока не определён.

«На мой взгляд, госпожа Лафонд идеально подходит для того, чтобы взять на себя руководство SAAQ. Я благодарю её за согласие», — прокомментировала Гильбо.

До прихода в SAAQ четыре месяца назад Лафонд занимала должность вице-президента по цифровой трансформации и клиентскому опыту в компании Beneva. Она не стала отвечать на вопрос, готова ли занять пост главы SAAQ на постоянной основе.

Имя Дюшарма неоднократно упоминалось на слушаниях комиссии. Он возглавил организацию в апреле 2023 года, сменив Дениса Марсоле, уволенного после скандала с запуском SAAQclic.

В прошлом месяце стало известно, что в 2024 году трое внутренних аудиторов SAAQ уволились, разочаровавшись в отсутствии интереса Дюшарма к их работе.

«Это было как плевок в лицо», — заявила бывший внутренний аудитор Мари-Лин Лалонд на слушаниях, добавив, что их отдел ждал девять месяцев встречи с генеральным директором, несмотря на продолжающиеся проблемы с новой платформой.

На вопрос о доверии к Дюшарму в последние месяцы премьер Квебека Франсуа Лего и министр Гильбо уклонялись от прямых ответов, ссылаясь на ожидание отчета комиссии Галлана, который должен быть готов к 15 декабря 2025 года.

Однако после увольнения Дюшарма Гильбо заявила, что правительство «не может позволить себе ждать отчета, поскольку ситуация в SAAQ затянулась слишком надолго».

Реформа и кадровые перестановки в SAAQ продолжаются, и министр транспорта пообещала дальнейшие шаги для восстановления доверия и повышения эффективности работы организации.

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