В регионе Лорантиды выявлено более 30 случаев болезни Лайма

В регионе Лорантиды (Квебек) уже выявлено более 30 случаев болезни Лайма, что превышает показатели прошлых лет. Похожая тенденция наблюдается и в других регионах провинции: на данный момент в Квебеке зарегистрировано 835 случаев этого заболевания.

По словам доктора Эме Казади, специалиста по общественному здравоохранению и профилактической медицине, в Квебеке обитает около дюжины видов клещей, однако только клещ вида «черноногий» способен переносить болезнь Лайма. При этом не каждый черноногий клещ заражён: из 100 укусов только 1–3% приводят к развитию симптомов.

Чтобы снизить риск укуса, Казади советует носить длинную одежду и заправлять штанины в носки, а также избегать прогулок по высокой траве. После возвращения из леса необходимо внимательно осмотреть тело, поскольку укусы клещей обычно безболезненны и могут остаться незамеченными.

В случае укуса важно как можно скорее — в течение 24 часов — удалить клеща, чтобы снизить риск заражения. Для этого следует использовать маленькие пинцеты.

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