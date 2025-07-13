Средняя арендная плата за двухкомнатную квартиру в Монреальской агломерации выросла на 7,7% в первом квартале по сравнению с прошлым годом, согласно обновлённым данным федерального агентства, опубликованным во вторник .

Этот рост последовал за увеличением на 11,7% в тот же период годом ранее.

Найти четырёхкомнатную квартиру (4 ½) дешевле 1500 долларов в Монреале сейчас крайне сложно. Рынок очень напряжён, уровень вакантности составляет около 1%.

«Спрос всё ещё очень высок, при этом не появляется много новых квартир в этом ценовом диапазоне, — объяснил специалист по анализу жилищного рынка Квебека из SCHL Франсис Кортеллино. — Поэтому рынок остаётся довольно напряжённым.»

Поиск проще для тех, кто ищет жильё более высокого класса — дороже 2000 долларов, где уровень вакантности составляет примерно 5%.

«Это действительно два разных рынка, — отметил экономист. — Конкуренция очень высокая.»

SCHL не определила точный порог, при котором рынок аренды был бы сбалансирован, но Кортеллино отмечает, что в Монреале с 2006 по 2016 годы уровень вакантности составлял 3–4%, и тогда рост арендной платы соответствовал инфляции.

Из-за резкого роста стоимости жилья доступность аренды в Монреале и окрестностях ухудшается. В первом квартале аренда составляла 13,3% среднего дохода двух человек в семье, тогда как в 2020 году этот показатель был 10,9%.

Кортеллино подчёркивает, что этот показатель не отражает ситуацию всех домохозяйств:

«Не все арендаторы живут вдвоём. Не все получают среднюю зарплату.»

Рост арендной платы превышает рекомендуемую ставку Трибунала по жилищным вопросам (TAL), поскольку владельцы пользуются сменой жильцов, чтобы поднять цену до рыночного уровня5.

Надежда на ослабление рынка

Ожидается, что в ближайшие месяцы рынок аренды немного остынет благодаря росту строительства новых квартир:

«В регионе Монреаля строится 23 000 арендных квартир — это почти рекордный уровень.»

В то же время снижение иммиграции и более сложная ситуация на рынке труда для молодых взрослых могут снизить спрос. Специалист ожидает, что следующий ежегодный отчёт SCHL, запланированный на осень, возможно, подтвердит рост уровня вакантности.

Ещё один признак замедления: цены на выставленные в аренду квартиры в Монреале увеличились в среднем только на 2,0%, по сравнению с ростом на 8,4% годом ранее. В других крупных городах Канады (Калгари, Торонто, Ванкувер, Галифакс) цены на свободные квартиры даже снизились.

В Торонто многие инвесторы не смогли найти покупателей на свои кондоминиумы и выставили их в аренду, что усилило конкуренцию и давление на цены. В Монреале этот сегмент рынка менее развит.

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