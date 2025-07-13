Суши-бум в Монреале: где найти лучшие рестораны «all you can eat»

Монреаль в очередной раз подтверждает статус гастрономической столицы Канады — особенно для поклонников японской кухни. В городе открыто множество ресторанов формата «all you can eat», где можно не только попробовать классические суши и сашими, но и открыть для себя рамен, димсамы, японские десерты и даже блюда с элементами фьюжн.

Sushi Kaëdo на улице Saint-Denis — настоящий рай для семей: дети до 4 лет едят бесплатно, а для малышей постарше действует 50% скидка. За 39–42 доллара здесь можно не только насладиться суши, но и попробовать куриные крылышки, шашлычки и морепродукты. Интерьер уютный, а атмосфера располагает к долгим застольям.

Sushi Ste-Catherine на Sainte-Catherine Ouest — выбор для тех, кто любит разнообразие: более 200 позиций, включая терияки, темпура, рамен и огромный выбор маки. Заказ — прямо с телефона, что ускоряет обслуживание. Обед стоит 27 долларов, ужин — 39–42.

Sushi Uma на Sainte-Catherine Ouest — современный ресторан с системой заказа через iPad и возможностью принести свой алкоголь. Здесь блюда приносят за считанные минуты, а меню радует не только суши, но и лапшой, темпурой и жареными блюдами. Цены — от 29 до 43 долларов.

Sushi Beaumont на авеню Beaumont — место с романтической атмосферой и необычной доставкой: холодные блюда привозит робот-официант. Помимо суши и сашими, здесь готовят поке, удон и другие японские специалитеты. Обед — 25 долларов, ужин — 37–40.

K2+ Bistro на Crescent — идеален для шумных компаний и любителей поздних ужинов. В меню — суши, шашлычки, димсамы, лапша и десерты. Здесь всегда весело, а интерьер украшен яркими фонариками.

Takumi Sushi на Sherbrooke Est — отличное место для дружеских встреч и семейных ужинов. В меню — не только суши и сашими, но и супы, димсамы, а по вечерам даже японская пицца. Рекомендуется бронировать столик на выходные.

Для любителей аниме — Manga Bistro на Sainte-Catherine Ouest: тематический интерьер, фигурки героев, сакура и, конечно, суши, рамен и гриль. Заказы принимаются через планшеты, а атмосфера — как на фестивале японской культуры.

В пригородах и других районах города также работают такие популярные заведения, как Sushi Plus, Pho Lam Ici, Mitsuki Sushi Bar и Taiyo Sushi Restaurant, где можно найти суши на любой вкус и кошелёк.

Монреальские рестораны «all you can eat» — это не только еда, но и настоящее гастрономическое приключение для всей семьи или компании друзей. Здесь можно попробовать всё, что душе угодно, и открыть для себя новые вкусы Японии прямо в сердце Квебека.

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