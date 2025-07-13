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Новости В Монреале стартует крупнейший корейский уличный фестиваль POCHA MTL

В Монреале стартует крупнейший корейский уличный фестиваль POCHA MTL

Степан Артемьевский Июл 13, 2025 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 22 Просмотров

С 24 по 27 июля на набережной Bassin Peel в районе Гриффинтаун пройдет пятый по счету фестиваль POCHA MTL — самый масштабный корейский уличный рынок Квебека и одно из главных событий для поклонников K-pop в Канаде.

 

Гостей ждёт настоящий праздник вкуса и музыки: более 25 киосков с корейской уличной едой — от легендарных острых ттокпокки и жареной курицы до экзотических корейских когорос. Не забудьте оставить место для десерта — ведь аппетит разыграется не на шутку! Помимо еды, на фестивале можно будет приобрести корейскую косметику, стильные аксессуары и уличную одежду — всего около 30 торговых точек.

Особое внимание — музыкальной программе. POCHA MTL объединяет Kmtl Event и K-Pop Fandom Montreal, которые готовят для гостей танцевальные баттлы, живые выступления и конкурсы для фанатов корейской поп-культуры. Даже если вы не знаток K-pop, устоять перед атмосферой веселья и ритмами просто невозможно: здесь можно одновременно наслаждаться жареным цыплёнком и танцевать под хиты любимых групп.

Фестиваль открыт для всех: вход по предварительной продаже — 4$, на месте — 5$, а детям до 12 лет, людям старше 65, владельцам померанских шпицев, пуделей или бишонов, а также всем, кто придёт в традиционном костюме ханбок, вход бесплатный.

POCHA MTL — это четыре дня под открытым небом, где свежий речной ветер смешивается с ароматом барбекю, а восточный колорит и дружелюбная атмосфера делают Монреаль ещё ярче. Не пропустите шанс окунуться в корейскую культуру, попробовать всё самое вкусное и потанцевать вместе с тысячами единомышленников!

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