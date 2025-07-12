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Жилой рынок недвижимости — Монреаль, июнь 2025

Виктория Христова Июл 12, 2025 Лев Голберг, Недвижимость, Новости Оставить комментарий 17 Просмотров

Жилой рынок Монреаля в июне 2025 года характеризуется заметным увеличением числа сделок, небольшим ростом объёма предложения и устойчивым повышением медианных цен во всех сегментах жилья.

Основные факты

  • Продажи жилья:
    В июне 2025 года в регионе Монреаля было продано 4 385 объектов недвижимости, что на 15,5 % больше по сравнению с 3 798 продажами в июне 2024 года.

  • Активные объявления:
    Количество активных объявлений выросло на 1,8 % за год и составило 18 122 объекта, в основном за счёт увеличения предложения на рынке кондоминиумов. Запас домов и плексов остался ниже уровня прошлого года.

  • Новые объявления:
    В июне 2025 года зарегистрировано 5 654 новых объявления, что на 6,4 % больше, чем в июне 2024 года.

Медианные цены по типу жилья

Тип недвижимости Медианная цена, июнь 2025 Годовое изменение
Односемейный дом 627 000 $ +7,4 %
Плекс (2–5 квартир) 830 000 $ +7,1 %
Кондоминиум (квартира) 426 494 $ +6,6 %

Анализ

  • Активность рынка:
    Монреальский рынок недвижимости демонстрирует высокую активность с заметным ростом продаж и новых объявлений, особенно в сегменте кондоминиумов.

  • Общая динамика цен:
    Рост медианных цен наблюдается во всех сегментах жилья, причём увеличение стоимости сопоставимо для домов, плексов и кондоминиумов.

  • Изменения в структуре предложения:
    Увеличение общего количества предложений связано в первую очередь с рынком кондоминиумов, тогда как предложение односемейных домов и плексов остаётся ограниченным.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Pierrefonds. Очень светлый, отремонтированный кондоминиум в идеальном месте. Расположенный в тихом районе, этот кондоминиум предлагает непревзойденное расположение — прямо напротив входа в REM, что обеспечивает легкий доступ к общественному транспорту. Наслаждайтесь быстрым и легким сообщением с шоссе 13 и 40, что делает поездку на работу легкой. Всего в нескольких минутах от прекрасного природного парка Bois de Liesse этот дом обеспечивает идеальный баланс между природой и городской доступностью. Благодаря завидной близости к Монреалю это редкая возможность жить в комфорте и удобстве.

Для более подробной информации — звоните !

С уважением, Лев Голберг

(514) 889-3595 

https://lev-golberg.c21.ca/proprietes/montreal/montreal-pierrefonds-roxboro/for-sale/18936439/

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