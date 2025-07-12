Жилой рынок недвижимости — Монреаль, июнь 2025

Жилой рынок Монреаля в июне 2025 года характеризуется заметным увеличением числа сделок, небольшим ростом объёма предложения и устойчивым повышением медианных цен во всех сегментах жилья.

Основные факты

Продажи жилья :

В июне 2025 года в регионе Монреаля было продано 4 385 объектов недвижимости , что на 15,5 % больше по сравнению с 3 798 продажами в июне 2024 года.

Активные объявления :

Количество активных объявлений выросло на 1,8 % за год и составило 18 122 объекта, в основном за счёт увеличения предложения на рынке кондоминиумов. Запас домов и плексов остался ниже уровня прошлого года.

Новые объявления:

В июне 2025 года зарегистрировано 5 654 новых объявления, что на 6,4 % больше, чем в июне 2024 года.

Медианные цены по типу жилья

Тип недвижимости Медианная цена, июнь 2025 Годовое изменение Односемейный дом 627 000 $ +7,4 % Плекс (2–5 квартир) 830 000 $ +7,1 % Кондоминиум (квартира) 426 494 $ +6,6 %

Анализ

Активность рынка :

Монреальский рынок недвижимости демонстрирует высокую активность с заметным ростом продаж и новых объявлений, особенно в сегменте кондоминиумов.

Общая динамика цен :

Рост медианных цен наблюдается во всех сегментах жилья, причём увеличение стоимости сопоставимо для домов, плексов и кондоминиумов.

Изменения в структуре предложения:

Увеличение общего количества предложений связано в первую очередь с рынком кондоминиумов, тогда как предложение односемейных домов и плексов остаётся ограниченным.

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