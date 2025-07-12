Жилой рынок недвижимости — Монреаль, июнь 2025

Основные факты
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Продажи жилья:
В июне 2025 года в регионе Монреаля было продано 4 385 объектов недвижимости, что на 15,5 % больше по сравнению с 3 798 продажами в июне 2024 года.
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Активные объявления:
Количество активных объявлений выросло на 1,8 % за год и составило 18 122 объекта, в основном за счёт увеличения предложения на рынке кондоминиумов. Запас домов и плексов остался ниже уровня прошлого года.
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Новые объявления:
В июне 2025 года зарегистрировано 5 654 новых объявления, что на 6,4 % больше, чем в июне 2024 года.
Медианные цены по типу жилья
|Тип недвижимости
|Медианная цена, июнь 2025
|Годовое изменение
|Односемейный дом
|627 000 $
|+7,4 %
|Плекс (2–5 квартир)
|830 000 $
|+7,1 %
|Кондоминиум (квартира)
|426 494 $
|+6,6 %
Анализ
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Активность рынка:
Монреальский рынок недвижимости демонстрирует высокую активность с заметным ростом продаж и новых объявлений, особенно в сегменте кондоминиумов.
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Общая динамика цен:
Рост медианных цен наблюдается во всех сегментах жилья, причём увеличение стоимости сопоставимо для домов, плексов и кондоминиумов.
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Изменения в структуре предложения:
Увеличение общего количества предложений связано в первую очередь с рынком кондоминиумов, тогда как предложение односемейных домов и плексов остаётся ограниченным.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Pierrefonds. Очень светлый, отремонтированный кондоминиум в идеальном месте. Расположенный в тихом районе, этот кондоминиум предлагает непревзойденное расположение — прямо напротив входа в REM, что обеспечивает легкий доступ к общественному транспорту. Наслаждайтесь быстрым и легким сообщением с шоссе 13 и 40, что делает поездку на работу легкой. Всего в нескольких минутах от прекрасного природного парка Bois de Liesse этот дом обеспечивает идеальный баланс между природой и городской доступностью. Благодаря завидной близости к Монреалю это редкая возможность жить в комфорте и удобстве.
Для более подробной информации — звоните !
С уважением, Лев Голберг
(514) 889-3595
https://lev-golberg.c21.ca/proprietes/montreal/montreal-pierrefonds-roxboro/for-sale/18936439/
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