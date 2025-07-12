Летняя погода в Монреале идеально подходит для пеших прогулок, и в городе и его окрестностях есть множество живописных маршрутов для любителей природы любого уровня подготовки.

Вот несколько отличных вариантов для хайкинга:

Mount Royal Park (Парк Мон-Руаяль)

Классика для монреальцев: петля Mount Royal Park Loop протяжённостью около 8,5 км с подъёмом на 207 метров. Здесь множество смотровых площадок с панорамными видами на город, а также знаменитый Крест Мон-Руаяль и терраса Кондьяронк. Тропа подходит для прогулок круглый год, но летом особенно популярна среди семей и любителей природы.

The Mountain’s Best-Kept Secrets (Секреты горы)

Специальная экскурсия для начинающих и семей с детьми (от 5 лет), которая проводится 19 июля и 6 сентября. Маршрут проходит по восточному склону горы, через лес Piedmont, где можно узнать о местной флоре, фауне и необычных геологических формациях.

Parc-nature de l’Île-de-la-Visitation

Протяжённые тропы вдоль реки Rivière des Prairies, исторические объекты (Maison du Meunier, Maison du Pressoir), живописные виды и возможность познакомиться с прошлым района Sault-au-Récollet. Отлично подходит для неспешных прогулок и семейных вылазок.

Bois-de-Liesse Nature Park

Один из лучших парков Западного острова с разнообразными маршрутами, смотровыми площадками и уникальными старыми деревьями, такими как чёрный клён. На территории есть Maison Pitfield — удобное место для отдыха и отправная точка для прогулок по северной части парка.

Domaine Saint-Paul (Верден)

Уединённый и малолюдный парк с живописными лесными тропами, озером и богатой орнитофауной. Идеален для пикников и наблюдения за птицами.

Parc Jean-Drapeau

Более 25 километров троп по двум островам на реке Святого Лаврентия. Здесь можно гулять вдоль воды, по цветочным садам или по аллеям с современным искусством. Отличное место для прогулок с детьми или друзьями, а также для пикников.

Parc-nature du Ruisseau-De Montigny

Лёгкий маршрут (3,3 км) с возможностью увидеть уток, цапель и белок. Отличный вариант для неспешной семейной прогулки.

Parc-nature de la Pointe-aux-Prairies

Просторный парк с тремя разными секторами, включая леса, поля и болота. Здесь можно встретить оленей и более 180 видов птиц.

Для более сложных маршрутов и однодневных поездок за город обратите внимание на Parc d’Environnement Naturel de Sutton, Parc de la Gorge de Coaticook или Parc des Chutes Sainte-Ursule — все они находятся менее чем в двух часах езды от Монреаля и предлагают уникальные природные ландшафты и водопады.

Советы:

Берите с собой воду, головной убор и удобную обувь.

Следите за прогнозом погоды и уровнем ультрафиолета.

Ознакомьтесь с правилами парковки и сбора мусора в выбранном парке.

Наслаждайтесь летними прогулками и открывайте для себя новые уголки природы рядом с Монреалем!

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