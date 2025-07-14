Два жителя Квебека разделят джекпот Lotto Max в 70 миллионов долларов

Loto-Québec сообщает о двух выигрышных билетах, проданных в Квебеке, которые принесли своим обладателям главный приз в 70 миллионов долларов в лотерее Lotto Max.

Каждый из счастливчиков получит по 35 миллионов долларов после оформления выигрыша по итогам пятничного розыгрыша.

«Это уже второй раз за последние несколько недель, когда джекпот Lotto Max достаётся жителям Квебека. Какая удача!» — отметила Изабель Жан, исполнительный вице-президент и операционный директор по лотерейным играм Loto-Québec.

Следующий розыгрыш Lotto Max состоится 15 июля, и сумма джекпота составит 19 миллионов долларов.

В прошлом году государственная корпорация Loto-Québec выплатила жителям провинции почти 1,8 миллиарда долларов призовых.

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