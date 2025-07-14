Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости Два жителя Квебека разделят джекпот Lotto Max в 70 миллионов долларов

Два жителя Квебека разделят джекпот Lotto Max в 70 миллионов долларов

Степан Артемьевский Июл 14, 2025 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 17 Просмотров

Loto-Québec сообщает о двух выигрышных билетах, проданных в Квебеке, которые принесли своим обладателям главный приз в 70 миллионов долларов в лотерее Lotto Max.

Каждый из счастливчиков получит по 35 миллионов долларов после оформления выигрыша по итогам пятничного розыгрыша.

«Это уже второй раз за последние несколько недель, когда джекпот Lotto Max достаётся жителям Квебека. Какая удача!» — отметила Изабель Жан, исполнительный вице-президент и операционный директор по лотерейным играм Loto-Québec.

Следующий розыгрыш Lotto Max состоится 15 июля, и сумма джекпота составит 19 миллионов долларов.

В прошлом году государственная корпорация Loto-Québec выплатила жителям провинции почти 1,8 миллиарда долларов призовых.

Подписывайтесь на наши YouTube  и Telegram-каналы , чтобы всегда оставаться в курсе событий.

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Добавить комментарий

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2025, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*