Centris запускает инструмент искусственного интеллекта для виртуального редизайна домов

Ведущий канадский портал недвижимости Centris представил новый инструмент на базе искусственного интеллекта, который позволяет потенциальным покупателям «перерисовывать» интерьеры выставленных на продажу домов по своему вкусу.

Теперь любой пользователь может выбрать фотографию комнаты и буквально за несколько секунд преобразить её, выбрав один из одиннадцати стилей — от бохо до индустриального — а также изменить цвет стен, тип пола или материал столешницы.

Как это работает?

Технология, разработанная в сотрудничестве с торонтской компанией Leap Tools (платформа Roomvo), интегрирована в мобильное приложение Centris и в ближайшее время появится на сайте Centris.ca. Пользователь выбирает фотографию интерьера, указывает желаемый стиль, и искусственный интеллект мгновенно генерирует обновлённое изображение комнаты. Это помогает покупателям увидеть потенциал объекта, даже если нынешний интерьер далёк от их вкусов.

По словам президента Centris Эрика Шарбонно, идея такого сервиса обсуждалась давно, но только сейчас появились подходящие инструменты для её реализации. «Мы хотели сделать это бесплатным для потребителей, чтобы каждый мог вдохновиться и представить, как будет выглядеть дом их мечты», — отмечает он.

Прозрачность и ответственность

Использование ИИ в сфере недвижимости связано с определёнными рисками. Например, искусственный интеллект может не учитывать строительные нормы и правила (например, добавлять окна или двери там, где это запрещено), а также создавать нереалистичные изображения. Поэтому Centris требует, чтобы оригинальные фотографии всегда оставались доступными, а все отредактированные изображения были чётко помечены. При использовании инструмента пользователям показывается предупреждение.

Шарбонно подчёркивает, что внедрение подобных технологий призвано не заменить оригинальные фото в объявлениях, а дать покупателю возможность самостоятельно пофантазировать о возможных изменениях. Это поможет уменьшить количество вводящих в заблуждение объявлений, где уже используются «улучшенные» ИИ-картинки.

Перспективы развития

Сейчас пользователям доступно 11 стилей оформления, но Centris планирует быстро расширять этот список и добавлять новые опции. В будущем, возможно, инструмент будет доступен и для тех, кто просто хочет виртуально обновить интерьер своего дома, даже если он не выставлен на продажу.

Итоги

Инновация от Centris делает процесс выбора недвижимости более современным, интерактивным и вдохновляющим. Покупатели могут не только увидеть реальное состояние жилья, но и представить, каким оно может стать, если реализовать свои дизайнерские мечты. При этом компания заботится о прозрачности и безопасности, чтобы новые технологии работали на благо всех участников рынка.

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.

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