Социальное окружение влияет на риск употребления стероидов — исследование Университета Торонто

Мальчики и мужчины, которые считают, что кто-то из их знакомых использует стероиды, сами с большей вероятностью могут начать принимать эти препараты. К такому выводу пришли учёные из Университета Торонто, опубликовав результаты масштабного исследования в журнале Performance Enhancement & Health.

В опросе приняли участие более 1500 человек из Канады и США. Оказалось, что более трети респондентов знают кого-то, кто употребляет стероиды. Хотя общее желание использовать такие препараты среди участников было невысоким, наличие подобных примеров в окружении значительно увеличивало риск их употребления в будущем.

«Даже если человек никогда не пробовал стероиды, знание о том, что это делают знакомые, повышает вероятность интереса и намерения попробовать», — отмечает ведущий автор исследования.

Учёные также выявили дополнительные факторы риска. Так, мужчины, относящие себя к нескольким расовым группам, чаще задумывались о приёме стероидов. В то же время представители ЛГБТ-сообщества и обладатели высшего образования реже планировали их использовать.

Авторы подчёркивают важность профилактических мер, которые должны учитывать не только индивидуальные особенности, но и влияние социальной среды.

«Наши результаты показывают, что для эффективной профилактики важно работать не только с отдельными людьми, но и с их окружением», — заключают исследователи.

Эксперты призывают родителей, тренеров и педагогов уделять больше внимания формированию здоровых установок и обсуждению рисков, связанных с употреблением стероидов среди молодёжи.

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