Жара и ливни в Большом Монреале: жителям рекомендуют соблюдать меры предосторожности

После сильнейшего шторма, обрушившегося на Большой Монреаль и принесшего до 100 мм осадков, регион столкнулся с новой угрозой — экстремальной жарой. Министерство окружающей среды и изменения климата Канады (ECCC) объявило на неделю предупреждение о жаре: дневные температуры поднимутся до 31–33°C, а с учётом влажности во вторник и среду ощущаться будут как все 40°C.

Ночные температуры также останутся высокими — от 20 до 23°C.

Ливни и перебои с электричеством

По предварительным данным ECCC, в воскресенье на Монреаль выпало от 70 до 100 мм осадков. На Северном берегу — от 80 до 110 мм, на Южном — от 40 до 70 мм. Шторм вызвал масштабные наводнения и перебои с электроснабжением: в разгар стихии без света остались около 100 тысяч клиентов Hydro-Québec. К утру понедельника электричество не было восстановлено менее чем у 5 тысяч абонентов.

Меры безопасности в жару

Предупреждение о жаре выдается, когда температура и влажность создают угрозу тепловых заболеваний: теплового истощения или удара. Минздрав Квебека рекомендует:

Пить 6–8 стаканов воды в день, не дожидаясь жажды;

Избегать алкоголя и кофеина;

Проводить не менее двух часов в день в прохладном или кондиционируемом помещении;

Принимать прохладный душ или ванну, либо обтираться влажными полотенцами;

Ограничить физическую активность;

Носить лёгкую одежду.

Симптомы теплового удара — отёки, сыпь, судороги, обмороки, истощение, ухудшение хронических заболеваний. Власти советуют планировать активность на самые прохладные часы дня. При вопросах о здоровье звоните в Info-Santé по номеру 811, в экстренных случаях — 911.

Безопасность детей

Никогда не оставляйте ребёнка одного в автомобиле, даже с приоткрытыми окнами. Всегда проверяйте салон перед тем, как запереть машину. Если вы заметили ребёнка одного в автомобиле, немедленно звоните в полицию. Если ребёнок в опасности из-за жары — срочно извлеките его и вызывайте 911.

Безопасность у бассейна

Летние месяцы в Квебеке опасны и из-за риска утопления. По данным Монреальской детской больницы, каждое лето ежедневно один ребёнок попадает в отделение неотложной помощи из-за утопления или попытки утопления, причём 73% случаев происходят в домашних или общественных бассейнах и аквапарках. Чтобы избежать трагедии:

Взрослый должен постоянно и внимательно следить за детьми — никаких телефонов, книг или алкоголя;

Находиться на расстоянии вытянутой руки от неуверенно плавающих;

Поощрять обучение плаванию и навыкам первой помощи (СЛР);

Никогда не плавать в одиночку;

Знать уровень плавания всех присутствующих.

Берегите себя и своих близких в период экстремальной жары и непогоды!

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