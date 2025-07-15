После сильных дождей на Лашинском канале в Монреале временно запрещены все водные виды спорта

В связи с обильными осадками, прошедшими в выходные, на Лашинском канале в Монреале введён запрет на все водные виды активности — каноэ, каякинг, сапсерфинг и рыбалку.

Ограничения будут действовать как минимум до среды, 16 июля.

Как сообщили в Парках Канады, которые управляют каналом, решение принято по рекомендации города Монреаль. Муниципалитету необходимо провести сброс воды из ливневого коллектора после недавних штормов.

«В целях безопасности приостановлены все водные активности, включая каноэ, каякинг, сапсерфинг и рыбалку, до среды, 16 июля, до 17:17. Купание на канале запрещено всегда», — говорится в сообщении Парков Канады.

Жителей и гостей города просят соблюдать меры предосторожности и следить за дальнейшими обновлениями.

Подписывайтесь на наши YouTube и Telegram-каналы , чтобы всегда оставаться в курсе событий.