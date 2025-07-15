Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости После сильных дождей на Лашинском канале в Монреале временно запрещены все водные виды спорта

После сильных дождей на Лашинском канале в Монреале временно запрещены все водные виды спорта

Виктория Христова Июл 15, 2025 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 4 Просмотров

В связи с обильными осадками, прошедшими в выходные, на Лашинском канале в Монреале введён запрет на все водные виды активности — каноэ, каякинг, сапсерфинг и рыбалку.

Ограничения будут действовать как минимум до среды, 16 июля.

Как сообщили в Парках Канады, которые управляют каналом, решение принято по рекомендации города Монреаль. Муниципалитету необходимо провести сброс воды из ливневого коллектора после недавних штормов.

«В целях безопасности приостановлены все водные активности, включая каноэ, каякинг, сапсерфинг и рыбалку, до среды, 16 июля, до 17:17. Купание на канале запрещено всегда», — говорится в сообщении Парков Канады.

Жителей и гостей города просят соблюдать меры предосторожности и следить за дальнейшими обновлениями.

Подписывайтесь на наши YouTube  и Telegram-каналы , чтобы всегда оставаться в курсе событий.

 

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Добавить комментарий

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2025, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*