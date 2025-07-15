Цифровая карта кладбища Нотр-Дам-де-Неж: теперь даже у вечности есть GPS

Если вы когда-нибудь пытались найти могилу дальнего родственника или кумира на самом большом кладбище Канады — Нотр-Дам-де-Неж в Монреале, то знаете, что это испытание не для слабонервных.

Более миллиона захоронений, 139 акров, и, кажется, что каждый второй дорожный указатель ведёт к очередному тупику. Бумажные схемы? Забудьте! Теперь на смену им пришла интерактивная цифровая карта — и это настоящая революция для всех, кто не хочет заблудиться среди вековых кленов и гранитных ангелов.

Виртуальный экскурсовод по миру вечного покоя

Новая система работает как обычный GPS, только вместо ресторанов и магазинов — фамилии и даты на памятниках. Достаточно ввести имя — и карта покажет точное местоположение участка, а смартфон проложит маршрут по аллеям, где каждый поворот хранит свою историю. Для туристов — отдельный бонус: теперь можно найти могилы известных квебекцев, не устраивая квест с бумажной схемой и лупой. Хотите поклониться Рене Анжелилю, вспомнить хоккейные подвиги Мориса Ришара или узнать, где покоится бывший премьер-министр Брайан Малруни? Всё это — в пару кликов.

Соседи по вечности и газон по расписанию

Но и это ещё не всё! Прогуливаясь по карте, вы узнаете, кто лежит по соседству с вашими близкими, где находится старинный мавзолей или церковь. А если вы из тех, кто не выносит неухоженных газонов — новая функция сайта покажет, когда в последний раз стригли траву на нужном участке. Планируете визит? Теперь можно выбрать день, когда всё будет идеально.

Будущее уже здесь: виртуальные визиты и цифровая память

Разработчики не собираются останавливаться: скоро на карте появятся фотографии памятников, а в перспективе — возможность виртуально возложить цветы или оставить послание. Кто знает, может быть, однажды цифровая карта станет не только помощником для живых, но и мостом между поколениями — ведь память, как и технологии, не стоит на месте.

P.S.

Если раньше поход на кладбище был похож на квест с элементами мистики, то теперь это скорее прогулка по интерактивному музею под открытым небом. Главное — не забудьте зарядить телефон и, на всякий случай, прихватить немного юмора: ведь даже вечность теперь подчиняется алгоритмам!

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