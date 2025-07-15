Рынок недвижимости в Сагеней–Лак-Сен-Жан: продажи растут, цены бьют рекорды

Рынок жилой недвижимости в регионе Сагеней–Лак-Сен-Жан продолжает удивлять экспертов и покупателей: май 2025 года ознаменовался рекордным ростом сделок и стремительным подорожанием домов.

Согласно свежим данным Ассоциации профессиональных брокеров недвижимости Квебека (APCIQ), за прошедший месяц в регионе было заключено 240 сделок купли-продажи — это на 16% больше, чем в мае прошлого года. С начала года продажи выросли на 10%, а сделки заключаются всё быстрее: средний срок продажи снизился до 65 дней, что на месяц меньше, чем год назад.

Однако за динамикой спроса скрывается тревожная тенденция: количество выставленных на продажу объектов продолжает сокращаться. В мае на рынке было всего 712 активных объявлений — на 16% меньше, чем годом ранее. Дефицит предложения подталкивает цены вверх: по данным APCIQ, стоимость домов выросла примерно на 20%. Особенно остро это ощущают первые покупатели, для которых жильё становится всё менее доступным.

Эксперты отмечают, что в регионе всё чаще наблюдается явление «суреншера» — когда покупатели перебивают стартовую цену, чтобы опередить конкурентов. Особенно это заметно в популярных районах и у водоёмов, где разница между заявленной и реальной ценой может достигать нескольких тысяч долларов. «Это выгодно продавцам, но делает ситуацию ещё сложнее для тех, кто только выходит на рынок», — отмечает экономист APCIQ Элен Бегин.

Дополнительный спрос формируют и бывшие жители региона, которые возвращаются сюда на пенсии или приобретают второе жильё для отдыха. Этот тренд, по мнению экспертов, сохранится и в ближайшие месяцы.

Прогнозы на будущее остаются осторожно оптимистичными для продавцов: рынок по-прежнему на их стороне, и снижение цен в ближайшее время маловероятно. Однако, если экономика замедлит рост, темпы подорожания могут снизиться во второй половине года.

Покупателям в Сагеней–Лак-Сен-Жан придётся нелегко — рынок становится всё более конкурентным и дорогим, а продавцы продолжают диктовать условия.

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.

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