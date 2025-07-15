Сильный шторм в Монреале вызвал перебои с электричеством и задержки авиарейсов

В воскресенье после обильного ливня и мощной грозы тысячи жителей Большого Монреаля остались без электричества, а в аэропорту имени Трюдо произошли значительные задержки рейсов.

За несколько минут до 15:00 по местному времени Агентство по окружающей среде и изменению климата Канады (ECCC) выпустило предупреждение о сильной грозе для южной части провинции Квебек. Вскоре над регионом обрушились ливни и порывы ветра, которые вызвали отключение электроэнергии у почти 100 тысяч клиентов Hydro-Québec. К 17:00 количество отключённых сократилось примерно до 40 тысяч. Основные перебои наблюдались в районах Лорантиды, Ланодьер и Монтережи.

По данным ECCC, в некоторых районах Монреаля и пригородах за короткий промежуток времени выпало от 70 до 80 миллиметров осадков. В социальных сетях появились видео с затопленными подвалами и дорогами, в том числе на шоссе 40 возле Кот-Вертю. В районе Сен-Леонар вода заливала подвалы домов на улице Бельмон, где это явление не редкость. Жительница района София Маруных рассказала, что у её матери в подвале, недавно отремонтированном в мае, скопилось около метра воды. «Диваны, мебель, все вещи плавают в воде, как и в прошлый раз, когда здесь была большая наводнение в августе прошлого года», — сообщила она.

Полиция Монреаля получила множество звонков на номер 911 с сообщениями о затопленных улицах и застрявших автомобилях, однако серьёзных травм не зафиксировано.

Шторм также вызвал сбои в работе аэропорта Монреаль-Трюдо: несколько рейсов были задержаны, а 10 самолётов перенаправлены в другие аэропорты. Пассажирам рекомендовано проверять статус своих рейсов перед поездкой в аэропорт.

Кроме того, на Монреаль до вечера действует предупреждение о жаре: дневная температура достигнет 30°C, а индекс влажности (humidex) может подняться до 40. Агентство советует жителям пить много воды, избегать чрезмерных физических нагрузок и закрывать жалюзи или шторы в помещениях. Ночью температура опустится до 22°C.

Жителям региона рекомендуют соблюдать осторожность и следить за обновлениями погодных предупреждений.

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