Торговая война между Канадой и Китаем: тарифы, ответные меры и надежда на компромисс

Отношения между Канадой и Китаем в последние месяцы перешли в фазу острого противостояния. В начале года Пекин ввёл карательные пошлины до 100% на канадскую сельскохозяйственную продукцию — рапс, горох, свинину и другие товары, а также впервые инициировал процедуру антидискриминационного расследования против Канады — шаг, который эксперты называют беспрецедентным и крайне жёстким.

Конфликт обострился после того, как Канада осенью 2024 года ввела 100%-ные пошлины на китайские электромобили и дополнительные 25% на продукцию из стали и алюминия. Эти меры были приняты без предварительных расследований и обоснований, что в международной практике расценивается как экономическое давление и протекционизм.

Ответ Китая последовал незамедлительно: были введены высокие тарифы на ключевые экспортные товары Канады, что особенно болезненно ударило по аграрным провинциям, для которых рынок Китая является одним из главных направлений сбыта. Кроме того, Пекин приостановил ряд совместных научных проектов и заморозил инвестиционные фонды, что нанесло ущерб не только экономике, но и научной сфере Канады.

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что правительство ведёт активные переговоры с китайскими коллегами на уровне министров, чтобы добиться отмены китайских торговых барьеров для канадских фермеров и рыбаков — в обмен на возможную отмену канадских тарифов на китайские электромобили. По словам Карни, восстановление доступа к китайскому рынку — один из приоритетов его кабинета.

Тем временем торговый конфликт уже негативно сказался на доходах канадских производителей и объёмах экспорта. Представители аграрного сектора предупреждают о сокращении рабочих мест и снижении инвестиций в отрасль. Китай, в свою очередь, также заинтересован в снятии ограничений, особенно учитывая растущий интерес к экспорту электромобилей на западные рынки.

В ближайшие недели стороны продолжат переговоры в надежде найти компромисс и восстановить нормальные торгово-экономические отношения. Для Канады это шанс защитить интересы своих производителей и вернуть позиции на ключевом азиатском рынке. Для Китая — возможность укрепить своё присутствие в Северной Америке.

В условиях глобальной экономической неопределённости диалог и поиск баланса между национальными интересами и международной торговлей становятся важнейшими задачами для обеих стран.

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