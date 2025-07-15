Российский защитник Богдан Конюшков рассказал о разговоре с Иваном Демидовым из «Монреаля»

Защитник хоккейного клуба «Торпедо» Богдан Конюшков поделился подробностями своего общения с нападающим «Монреаля» Иваном Демидовым, который этой весной подписал контракт с канадским клубом НХЛ после того, как был выбран на драфте.

Конюшков отметил, что Демидов скучает по России, однако принял решение готовиться к новому сезону именно в Канаде.

«Он говорит, что скучает по России, но решил готовиться там, я в этом понимаю его и поддерживаю. Пожелал ему только успехов в новом сезоне», — цитирует слова защитника Sport24.

Напомним, что в прошедшем сезоне «Монреаль» дошёл до первого раунда плей-офф НХЛ, где уступил «Вашингтону».

Для Демидова это важный этап в карьере, и теперь он сосредоточен на адаптации и подготовке в составе «Канадиенс».

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