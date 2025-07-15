Российский защитник Богдан Конюшков рассказал о разговоре с Иваном Демидовым из «Монреаля»

Конюшков отметил, что Демидов скучает по России, однако принял решение готовиться к новому сезону именно в Канаде.
«Он говорит, что скучает по России, но решил готовиться там, я в этом понимаю его и поддерживаю. Пожелал ему только успехов в новом сезоне», — цитирует слова защитника Sport24.
Напомним, что в прошедшем сезоне «Монреаль» дошёл до первого раунда плей-офф НХЛ, где уступил «Вашингтону».
Для Демидова это важный этап в карьере, и теперь он сосредоточен на адаптации и подготовке в составе «Канадиенс».
Подписывайтесь на наши YouTube и Telegram-каналы , чтобы всегда оставаться в курсе событий.