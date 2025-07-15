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Новости Дым от канадских лесных пожаров накрыл Средний Запад США: жителям рекомендовано не выходить из дома

Дым от канадских лесных пожаров накрыл Средний Запад США: жителям рекомендовано не выходить из дома

Виктория Христова Июл 15, 2025 Новости, Новости Канады Оставить комментарий 12 Просмотров

Миллионы жителей Среднего Запада США получили рекомендации не покидать свои дома из-за опасного для здоровья дыма, распространившегося из Канады, где продолжаются масштабные лесные пожары. Как сообщает Newsweek, облако токсичного дыма пересекло границу и значительно ухудшило качество воздуха в американских штатах Миннесота, Висконсин и Мичиган. Сейчас в зоне общенациональных предупреждений по качеству воздуха находятся около 22 миллионов человек.

 

Власти США советуют гражданам избегать пребывания на улице, чтобы не подвергать себя риску вдыхания вредных веществ. Предупреждения будут действовать как минимум до 14 июля. Особенно уязвимыми считаются дети, пожилые люди и лица с хроническими заболеваниями дыхательных путей.

В самой Канаде ситуация остаётся критической. В провинции Манитоба чрезвычайное положение объявлено уже второй раз за год — только в мае 30 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома, а сейчас эвакуированы ещё 17 тысяч, в том числе жители города Флин-Флон и ряда общин коренных народов. По данным властей, в стране горит более сотни крупных пожаров, из которых 20 считаются вышедшими из-под контроля.

Американские конгрессмены уже обратились к канадским властям с требованием активнее бороться с распространением огня и дыма, отмечая, что повторяющиеся пожары ежегодно ухудшают качество жизни и лишают американцев возможности полноценно проводить лето на свежем воздухе.

Эксперты связывают увеличение числа и масштабов пожаров с изменением климата и недостаточным управлением лесными ресурсами. Сезон лесных пожаров в Канаде в 2025 году уже называют одним из самых тяжёлых в новейшей истории страны.

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