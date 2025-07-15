Дым от канадских лесных пожаров накрыл Средний Запад США: жителям рекомендовано не выходить из дома

Власти США советуют гражданам избегать пребывания на улице, чтобы не подвергать себя риску вдыхания вредных веществ. Предупреждения будут действовать как минимум до 14 июля. Особенно уязвимыми считаются дети, пожилые люди и лица с хроническими заболеваниями дыхательных путей.
В самой Канаде ситуация остаётся критической. В провинции Манитоба чрезвычайное положение объявлено уже второй раз за год — только в мае 30 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома, а сейчас эвакуированы ещё 17 тысяч, в том числе жители города Флин-Флон и ряда общин коренных народов. По данным властей, в стране горит более сотни крупных пожаров, из которых 20 считаются вышедшими из-под контроля.
Американские конгрессмены уже обратились к канадским властям с требованием активнее бороться с распространением огня и дыма, отмечая, что повторяющиеся пожары ежегодно ухудшают качество жизни и лишают американцев возможности полноценно проводить лето на свежем воздухе.
Эксперты связывают увеличение числа и масштабов пожаров с изменением климата и недостаточным управлением лесными ресурсами. Сезон лесных пожаров в Канаде в 2025 году уже называют одним из самых тяжёлых в новейшей истории страны.
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