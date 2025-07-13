Монреаль с высоты: La Grande Roue приглашает на незабываемое летнее приключение

В самом сердце Старого порта Монреаля вновь открылась для посетителей La Grande Roue — самое высокое колесо обозрения в Канаде, ставшее настоящим символом города и любимым летним развлечением для жителей и гостей.

С высоты 60 метров открывается уникальная панорама: исторический Вieux-Монреаль, сверкающий центр города и извилистая лента реки Святого Лаврентия раскидываются перед вами на десятки километров. В ясную погоду взгляд уходит за горизонт почти на 28 километров — и кажется, что весь Монреаль лежит у ваших ног.

Колесо работает ежедневно с 10 утра до 11 вечера, приглашая всех желающих на 15–20 минут забыть о городской суете и насладиться моментом. Для полного погружения в атмосферу можно подключить собственную музыку через Bluetooth и устроить персональную аудиоэкскурсию прямо в кабине.

Особое внимание — VIP-кабинам: кожаные сиденья, стеклянный пол, кондиционер летом и обогрев зимой, а для взрослых — возможность заказать бутылку просекко и поднять бокал за красоту города прямо в небе.

La Grande Roue — это не только семейное развлечение, но и идеальное место для романтических свиданий, фотосессий и незабываемых встреч с друзьями. Билеты доступны онлайн и на месте, а дети любого возраста будут в восторге от такого приключения.

Лето в Монреале — это всегда немного магии. И если хочется увидеть город с новой высоты — La Grande Roue уже ждёт вас!

Подписывайтесь на наши YouTube и Telegram-каналы , чтобы всегда оставаться в курсе событий.