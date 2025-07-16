Полиция Квебека и Королевская канадская конная полиция продолжают поиски группы нелегальных мигрантов

Полиция Квебека и Королевская канадская конная полиция (RCMP) продолжают поиски группы нелегальных мигрантов, которые были участниками ДТП вблизи канадско-американской границы в районе Хеммингфорда, Квебек.

По данным полиции провинции Квебек (SQ), в воскресенье около 10–12 мигрантов находились в семиместном внедорожнике, который перевернулся после столкновения с другим SUV всего в нескольких километрах к северу от границы с Нью-Йорком. Четверо мигрантов были обнаружены на месте происшествия и доставлены в больницу с травмами, не угрожающими жизни. Остальные скрылись с места аварии пешком до прибытия полиции.

Водитель второго автомобиля, 48-летний американец, был арестован за вождение в состоянии опьянения. В его машине находился как минимум один пассажир.

Франц Андре, представитель и координатор организации «Комитет действий лиц без статуса» из Монреаля, отмечает, что подобные инциденты могут участиться на фоне ужесточения антииммиграционной риторики в США. По его словам, многие бегут из США из-за угрозы депортации, отмены программ временной защиты (TPS) и гуманитарного пароля, что вынуждает их обращаться к услугам контрабандистов.

Андре предупреждает о рисках, с которыми сталкиваются мигранты: «Им приходится скрываться минимум 14 дней, прежде чем они смогут подать заявление на убежище. В это время они могут подвергаться насилию и эксплуатации». По соглашению о безопасной третьей стране (STCA) между Канадой и США, мигранты, пересекающие границу из США, обычно не имеют права подавать на убежище в Канаде, если не пробыли в стране минимум 14 дней.

С начала года на пограничном пункте Сен-Бернар-де-Лаколь было зарегистрировано значительное увеличение числа заявлений на убежище — с 4 613 за аналогичный период прошлого года до 8 396 в 2025-м. В первые шесть дней июля было подано 761 заявление по сравнению с 149 в 2024 году.

Андре подчёркивает, что изменения в соглашении STCA в 2023 году усложнили мигрантам возможность легально искать убежище в Канаде, что вынуждает их идти на опасные шаги, подвергая жизнь риску. Он критикует закрытие перехода Роксхэм-роуд, заявляя, что это привело к росту нелегальных пересечений и трагедиям на границе.

Королевская канадская конная полиция в своём заявлении сообщила, что мигранты пока не задержаны, расследование продолжается при содействии SQ и Канадской службы пограничного контроля (CBSA).

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