Велосипедисты на автостраде: опасный инцидент в Монреале вызвал обеспокоенность общественности

Группа велосипедистов оказалась в центре внимания после того, как их заметили пересекающими оживлённую автомагистраль Métropolitaine (автострада 40) в районе развязки с Décarie Expressway (автострада 15) — участке дороги, где движение на велосипедах строго запрещено.

Инцидент попал в объектив видеорегистратора одного из автомобилистов и вскоре разлетелся по социальным сетям. На кадрах видно, как пятеро велосипедистов, рискуя жизнью, пересекают несколько полос скоростного движения, лавируя между автомобилями.

«Им просто повезло»

Полиция Квебека подтвердила, что получила звонок о происшествии, однако прибывшие на место офицеры не смогли обнаружить нарушителей. Ведомство сообщило, что расследование проводиться не будет. Тем не менее, за езду по автостраде на велосипеде предусмотрен штраф в размере 80 долларов.

Исполнительный директор организации Vélo Québec Жан-Франсуа Рео предположил, что велосипедисты, скорее всего, заблудились.

— «Люди совершают ошибки. Им действительно повезло, что всё обошлось. Это могло закончиться трагедией», — заявил он.

Фон: рост числа происшествий

Инцидент произошёл на фоне двух недавних ДТП с участием велосипедистов. В районе Кот-де-Неже 79-летний мужчина был сбит внедорожником, а в Старом порту 28-летняя женщина попала под колёса большегруза. По предварительным данным, женщина проехала на велосипеде через знак «стоп», что и стало причиной аварии.

Эти случаи усилили обеспокоенность горожан и экспертов по безопасности дорожного движения. Многие требуют от городских властей срочных мер по улучшению велоинфраструктуры и повышению осведомлённости участников движения.

Нужна системная работа

Организация Vélo Québec призывает к комплексному подходу: улучшению навигации для велосипедистов, установке дополнительных предупреждающих знаков и созданию безопасных маршрутов, особенно вблизи сложных транспортных узлов.

— «Если мы хотим, чтобы Монреаль оставался велогородом, мы должны обеспечить безопасность для всех — и для велосипедистов, и для автомобилистов», — подчеркнул Рео.

Вывод

Инцидент с велосипедистами на автостраде стал тревожным сигналом: даже в городе с развитой велокультурой остаются опасные зоны, где ошибка может стоить жизни. Общество и власти должны совместно искать решения, чтобы подобные случаи не повторялись.

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