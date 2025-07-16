Намюр-Ипподром: новый жилой район для всех поколений

Новый подход к городской среде
Проект Намюр-Ипподром отражает современное видение городского планирования: здесь предусмотрены разнообразные типы жилья, включая доступные и социальные квартиры, зелёные зоны, велосипедные дорожки, школы, детские сады, магазины и культурные пространства. В центре внимания — устойчивое развитие, экологичность и социальная инклюзивность.
Город стремится создать район, в котором будут гармонично сосуществовать люди разных возрастов, профессий и культур. Это будет не просто спальный район, а полноценное городское сообщество, где удобно жить, работать и отдыхать.
От заброшенного ипподрома — к новой жизни
Территория бывшего ипподрома Blue Bonnets на западе Монреаля долгое время оставалась неиспользуемой. Теперь же она становится символом обновления и надежды. На месте пустыря появится современный жилой квартал, рассчитанный на десятки тысяч жителей.
Проект включает:
- строительство более 5 000 единиц жилья, значительная часть которых будет доступной;
- развитие общественного транспорта, включая новую станцию REM;
- создание парков, скверов и пешеходных зон;
- интеграцию местных сообществ и поддержку культурного разнообразия.
Район для всей жизни
Фраза «от коляски до ходунков» стала девизом проекта не случайно. Намюр-Ипподром задуман как пространство, где комфортно будет и молодым семьям с детьми, и пожилым людям. Безбарьерная среда, доступ к медицинским и социальным услугам, а также разнообразные общественные пространства сделают этот район по-настоящему универсальным.
Будущее уже рядом
Намюр-Ипподром — это не просто строительный проект, а часть новой городской философии Монреаля: города, где каждый имеет право на достойное жильё, качественную инфраструктуру и благоприятную среду. Это пример того, как можно переосмыслить городское пространство в интересах всех поколений.
Ожидается, что первые жители смогут заселиться в новые дома уже в ближайшие годы. Монреаль продолжает меняться — и делает это с заботой о будущем.
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