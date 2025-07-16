Намюр-Ипподром: новый жилой район для всех поколений

Намюр-Ипподром — один из шести новых районов, которые в настоящее время активно развиваются в Монреале благодаря усилиям городской администрации. Этот масштабный проект направлен на создание доступного, оживлённого и комфортного пространства для жизни, рассчитанного на тысячи горожан. Как подчёркивают власти, это будет место, где можно жить «от коляски до ходунков» — то есть на протяжении всей жизни.

Новый подход к городской среде

Проект Намюр-Ипподром отражает современное видение городского планирования: здесь предусмотрены разнообразные типы жилья, включая доступные и социальные квартиры, зелёные зоны, велосипедные дорожки, школы, детские сады, магазины и культурные пространства. В центре внимания — устойчивое развитие, экологичность и социальная инклюзивность.

Город стремится создать район, в котором будут гармонично сосуществовать люди разных возрастов, профессий и культур. Это будет не просто спальный район, а полноценное городское сообщество, где удобно жить, работать и отдыхать.

От заброшенного ипподрома — к новой жизни

Территория бывшего ипподрома Blue Bonnets на западе Монреаля долгое время оставалась неиспользуемой. Теперь же она становится символом обновления и надежды. На месте пустыря появится современный жилой квартал, рассчитанный на десятки тысяч жителей.

Проект включает:

строительство более 5 000 единиц жилья, значительная часть которых будет доступной;

развитие общественного транспорта, включая новую станцию REM;

создание парков, скверов и пешеходных зон;

интеграцию местных сообществ и поддержку культурного разнообразия.

Район для всей жизни

Фраза «от коляски до ходунков» стала девизом проекта не случайно. Намюр-Ипподром задуман как пространство, где комфортно будет и молодым семьям с детьми, и пожилым людям. Безбарьерная среда, доступ к медицинским и социальным услугам, а также разнообразные общественные пространства сделают этот район по-настоящему универсальным.

Будущее уже рядом

Намюр-Ипподром — это не просто строительный проект, а часть новой городской философии Монреаля: города, где каждый имеет право на достойное жильё, качественную инфраструктуру и благоприятную среду. Это пример того, как можно переосмыслить городское пространство в интересах всех поколений.

Ожидается, что первые жители смогут заселиться в новые дома уже в ближайшие годы. Монреаль продолжает меняться — и делает это с заботой о будущем.

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