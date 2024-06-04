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Срочная новость!

Denis Dankoff Июн 4, 2024 Объявления, Отдых, Реклама, Это интересно Оставить комментарий 10 Просмотров

Только что стало известно о совершенном преступлении. В деле катастрофически мало улик: в руки сыщиков попал только дневник предполагаемого преступника.

Уголовный розыск не справляется, поэтому обратился за помощью к необычным следователям – кажется, только люди, распутывающие необычные загадки каждую неделю, смогут помочь.

Мы будем следить за развитием событий.

Дата: 7 июня, 19:30
Место: 3140 Ch. de Chambly, Longueuil, QC J4L 1N5, Longueuil, QC, Canada, Quebec J4L 1N5
Билет: 30 долларов

Присоединяйтесь к нам, чтобы провести вечер в роли детектива и помочь распутать загадочное дело! 📖🔎

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