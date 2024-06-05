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Дефибрилляторы будут установлены во всех государственных школах Квебека

Виктория Христова Июн 5, 2024 Здоровье, медицина, Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Дефибрилляторы будут установлены во всех государственных школах Квебека отключены 26 Просмотров

Правительство Квебека заявляет, что потратит более 3 миллионов долларов на оснащение всех государственных школ автоматическими внешними дефибрилляторами (AED), если у них их еще нет.

 

По данным правительства, это означает, что будет закуплено и установлено 1558 дефибрилляторов для обеспечения оборудованием каждой начальной школы, средней школы и учебного центра.

Согласно самым последним данным, в 93 процентах средних школ уже имеется по крайней мере один дефибриллятор, однако в начальных школах этот показатель снижается до 51 процента, а в центрах профессиональной подготовки и образования взрослых – до 70 процентов.

Планируется увеличить этот показатель до 100 процентов.

Эта мера стала продолжением многолетней кампании доктора Поля Пуарье, кардиолога и профессора Университетского института кардиологии и пневмологии Квебека, который в течение нескольких лет добивался оснащения всех школ дефибрилляторами.

Автоматический внешний дефибриллятор – это небольшое портативное устройство, которое анализирует сердечный ритм человека, попавшего в беду, чтобы вызвать удар электрическим током и скорректировать любую аномальную электрическую активность в сердце.

Он анализирует сердечный ритм и сообщает, нужно ли вызывать у человека шок, поэтому пользователю не нужно принимать решение самостоятельно.

“Если ритм, поддающийся коррекции с помощью удара электрическим током, не обнаружен, устройство предупреждает о поражении электрическим током и вместо этого рекомендует лицу, осуществляющему уход, начать сердечно-легочную реанимацию (СЛР) до прибытия неотложной медицинской помощи”, – поясняется в информационном бюллетене Фонда сердца и борьбы с инсультом. – При немедленном оказании неотложной помощи и искусственном дыхании шансы на выживание жертвы внезапной остановки сердца значительно повышаются”.

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