Июнь начинается солнечно и тепло, но в конце недели начинаются дожди

Несмотря на прекрасную солнечную погоду, в понедельник днем было +30 °C. Хотя это и выше сезонного максимума в 22°C, это не рекордная температура.
Самая высокая температура в этот день была зафиксирована в 1919 году, когда дневная температура достигала 33,3 ° C.
Во вторник будет солнечно и облачно, температура воздуха составит 31 градус, но с влажностью будет ощущаться как 34 градуса. UV-индекс достигнет 7, что напоминает о необходимости наносить солнцезащитный крем даже в пасмурные дни.
В середине недели температура воздуха по-прежнему будет выше сезонной, столбик термометра поднимется до 29°C, на небе будет переменная облачность.
Все изменится в четверг, когда ожидается выпадение около 15 миллиметров осадков и вероятность нескольких грозовых дождей.
Дневная температура воздуха составит 24 °C.
В пятницу ожидается 60-процентная вероятность дождей с сезонным максимумом в 22 °C.
Болельщикам Формулы-1, которые с нетерпением ждут предстоящих квалификационных гонок и гонок главного турнира в субботу и воскресенье, стоит взять с собой дождевики.
На данный момент, по оценкам метеорологов, в эти дни выпадет по 10 миллиметров осадков, а дневная температура составит +22 °C.
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