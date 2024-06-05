Июнь начинается солнечно и тепло, но в конце недели начинаются дожди

В Монреале в начале первой недели июня сохраняется высокое атмосферное давление.

Несмотря на прекрасную солнечную погоду, в понедельник днем было +30 °C. Хотя это и выше сезонного максимума в 22°C, это не рекордная температура.

Самая высокая температура в этот день была зафиксирована в 1919 году, когда дневная температура достигала 33,3 ° C.

Во вторник будет солнечно и облачно, температура воздуха составит 31 градус, но с влажностью будет ощущаться как 34 градуса. UV-индекс достигнет 7, что напоминает о необходимости наносить солнцезащитный крем даже в пасмурные дни.

В середине недели температура воздуха по-прежнему будет выше сезонной, столбик термометра поднимется до 29°C, на небе будет переменная облачность.

Все изменится в четверг, когда ожидается выпадение около 15 миллиметров осадков и вероятность нескольких грозовых дождей.

Дневная температура воздуха составит 24 °C.

В пятницу ожидается 60-процентная вероятность дождей с сезонным максимумом в 22 °C.

Болельщикам Формулы-1, которые с нетерпением ждут предстоящих квалификационных гонок и гонок главного турнира в субботу и воскресенье, стоит взять с собой дождевики.

На данный момент, по оценкам метеорологов, в эти дни выпадет по 10 миллиметров осадков, а дневная температура составит +22 °C.

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