Comedian! подтверждает приобретение определенных активов Groupe Juste pour rire

Компания ComediJa! во вторник подтвердила, что планирует приобрести определенные активы у Groupe Juste pour rire, заявив, что вступает в “новую эру”.

Компания ComediJa! во вторник подтвердила, что планирует приобрести определенные активы у Groupe Juste pour rire, заявив, что вступает в “новую эру”.

В понедельник Высший суд Квебека одобрил соглашение, согласно которому Comedian! приобретет определенные активы компании Juste pour rire, которая в марте подала заявление о защите прав кредиторов.

В соответствии с условиями соглашения, Comedyan! не будет приобретать Juste pour rire в полном объеме, а получит во владение бренды “Просто для смеха”, ZooFest, ComedyPro и the Gags, а также аудиовизуальный каталог.

Стоимость сделки Comedian не разглашает в своем пресс-релизе.

Однако компания подчеркнула свое желание “укрепить свои позиции в качестве крупного игрока на квебекской, канадской и международной комедийной сцене”.

В частности, Comedian! говорит, что намерен “продолжить и ускорить развитие своей сети вещательных платформ, в том числе позиционирование своего абонентского обслуживания ComediHa.tv ”.

В нем говорится, что он также хочет “пересмотреть свои операционные планы, чтобы поддержать рост во всех секторах своего бизнеса”, включая фестивали, производство живых шоу, телевизионное производство, продвижение туров, дистрибуцию и монетизацию контента.

“Мы вступаем в первый день новой эры и должны реализовать новый план”, – сказал ComediHa! президент и исполнительный директор Сильвен Парент-Бедар. “Это приобретение активов позволит нам предлагать еще более разнообразные развлекательные программы для нашей аудитории в Квебеке, Канаде и по всему миру, одновременно поддерживая рост и развитие наших артистов и контента по всему миру”.

Этим летом, в ознаменование своего 25-летия, ComediHa! проведет свою выставку ComediHa! Фестиваль, который состоится в августе. с 1 по 24 в Квебеке, а также в ComediHa! приветствует Монреаль с 18 по 28 июля.

Лоран Пакен, Мартин Пети, Фабьен Клутье и Корин Котэ входят в число исполнителей, ghbukfityys[ на мероприятие в Квебеке, в то время как имена артистов, участвующих в мероприятии в Монреале, будут объявлены в среду.

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