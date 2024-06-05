Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Отдых Афиша Comedian! подтверждает приобретение определенных активов Groupe Juste pour rire

Comedian! подтверждает приобретение определенных активов Groupe Juste pour rire

Виктория Христова Июн 5, 2024 Афиша, Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Comedian! подтверждает приобретение определенных активов Groupe Juste pour rire отключены 17 Просмотров

Компания ComediJa! во вторник подтвердила, что планирует приобрести определенные активы у Groupe Juste pour rire, заявив, что вступает в “новую эру”.

Компания ComediJa! во вторник подтвердила, что планирует приобрести определенные активы у Groupe Juste pour rire, заявив, что вступает в “новую эру”.

В понедельник Высший суд Квебека одобрил соглашение, согласно которому Comedian! приобретет определенные активы компании Juste pour rire, которая в марте подала заявление о защите прав кредиторов.

В соответствии с условиями соглашения, Comedyan! не будет приобретать Juste pour rire в полном объеме, а получит во владение бренды “Просто для смеха”, ZooFest, ComedyPro и the Gags, а также аудиовизуальный каталог.

Стоимость сделки Comedian не разглашает в своем пресс-релизе.

Однако компания подчеркнула свое желание “укрепить свои позиции в качестве крупного игрока на квебекской, канадской и международной комедийной сцене”.

В частности, Comedian! говорит, что намерен “продолжить и ускорить развитие своей сети вещательных платформ, в том числе позиционирование своего абонентского обслуживания ComediHa.tv ”.

В нем говорится, что он также хочет “пересмотреть свои операционные планы, чтобы поддержать рост во всех секторах своего бизнеса”, включая фестивали, производство живых шоу, телевизионное производство, продвижение туров, дистрибуцию и монетизацию контента.

“Мы вступаем в первый день новой эры и должны реализовать новый план”, – сказал ComediHa! президент и исполнительный директор Сильвен Парент-Бедар. “Это приобретение активов позволит нам предлагать еще более разнообразные развлекательные программы для нашей аудитории в Квебеке, Канаде и по всему миру, одновременно поддерживая рост и развитие наших артистов и контента по всему миру”.

Этим летом, в ознаменование своего 25-летия, ComediHa! проведет свою выставку ComediHa! Фестиваль, который состоится в августе. с 1 по 24 в Квебеке, а также в ComediHa! приветствует Монреаль с 18 по 28 июля.

Лоран Пакен, Мартин Пети, Фабьен Клутье и Корин Котэ входят в число исполнителей, ghbukfityys[ на мероприятие в Квебеке, в то время как имена артистов, участвующих в мероприятии в Монреале, будут объявлены в среду.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.

 

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2024, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*