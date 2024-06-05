Ряд интересных фактов о Ромео и Джульетте

Балкон, на котором Джульетта якобы разговаривает с Ромео, регулярно используется театральными и кинорежиссерами. Однако в шекспировской пьесе этот факт не упоминается. На самом деле Джульетта говорит с возлюбленным через окно.

Более того, Шекспир вообще вряд ли знал о том, что такое балкон. В те времена архитектура английских зданий еще не включала в себя этого элемента. Сцена на балконе появилась в пьесе Томаса Отуэя «История и падение Каюса Мариуса», которая была написана спустя почти век и сюжет которой был списан с «Ромео и Джульетты».

Статуя героине Шекспира была установлена в 1972 году во дворике «дома Джульетты», где Ромео признавался ей в любви. Туристы из разных стран, у кого не складывались романтические отношения, приезжали дотронуться до руки и груди Джульетты. На удачу, так сказать!

В 2014 году рука и грудь статуи покрылись трещинами, поэтому оригинальную статую поместили в музей, а во дворе стоит копия. Копия статуи также установлена в Мюнхене, она является подарком от города-побратима Вероны.

Памятник «Сердце» в саду «Эрмитаж»- это новое место, куда приходят загадывать желания. Чтобы задуманное сбылось, нужно пройти серебряное сердце насквозь. Именно такое сердце Ромео когда-то нарисовал на доме Джульетты! Этот памятник влюблённым был установлен радиостанцией «Серебряный дождь» в 2006 году, в День святого Валентина. Проект воплотили по рисунку, который много лет назад был выполнен на доме Джульетты в Вероне.

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